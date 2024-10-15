Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
На официальном сайте Intel был замечен не анонсированный процессор Core Ultra 9 295K
Возможно, что это просто опечатка со стороны Intel.

В рассматриваемом документе поддержки подробно описывается, какие розничные процессоры Core и Core Ultra поставляются без комплекта радиатора и вентилятора, тем самым требуя от пользователя установки собственного охладителя (будь то воздушный охладитель, жидкостный охладитель или комплексное решение для жидкостного охлаждения). Короче говоря, "Все процессоры Intel Core и Intel Core Ultra Desktop, в номере которых есть буквы K, KF, KS, XE или X, не поставляются с системой охлаждения Intel (радиатором с вентилятором)".

Далее приводятся некоторые примеры:

Как вы можете видеть, в документе перечислены Core i7-14700K, Core i5-13600KF, Core i9-12900K, Core i7-11700K, Core i9-1200KF, Core i9-12900KF, Core i9-12900KS, Core i9-9980XE и Core i5-10600K в качестве примеров продуктов предыдущего поколения, которые поставляются без системы охлаждения в комплекте.

Однако более интересны примеры Intel текущего поколения Arrow Lake, которые также не поставляются с кулером, среди которых Core Ultra 5 245K, Core Ultra 7 256KF и Core Ultra 9 295K. В частности из списка выделяется Core Ultra 9 295K, поскольку эта модель ЦП не существует, по крайней мере официально.

Возможно, что это опечатка со стороны Intel. Однако другое возможное объяснение заключается в том, что Core Ultra 9 295K может стать преемником Core i9-14900KS, чипом специального выпуска с более быстрыми турбо-тактовыми частотами, чем у Core i9-14900K, достигающими максимальной турбочастоты 6,2 ГГц. Или это может быть предстоящий флагманский процессор, не являющийся специальным выпуском.

Если предположить, что это действительно будущий чип, вопрос который он поднимает заключается в том, какой будет его максимальная тактовая частота. Для сравнения Core Ultra 9 285K - это 24-ядерный чип с 8 P-ядрами достигающими максимальной частоты 5,7 ГГц, 16 E-ядрами достигающими максимальной скорости 4,6 ГГц, и 125 Вт TDP.

Возможно Core Ultra 9 295K, если он действительно существует, будет демонстрировать 6 ГГц на верхнем пределе.

#intel #arrow lake #core ultra 9 295k
+
Написать комментарий (0)
ASUS представила широкий ассортимент материнских плат на базе чипсета Intel Z890
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России строится крупнейший в мире комплекс по производству железорудных окатышей
3
На юге России открыт уникальный завод по производству аморфного диоксида кремния
5
Эксперт Даманцев: «Кинжалы» и «Искандеры» легко преодолеют противоракетный комплекс Aegis Ashore
+
На Транссибе завершили ключевые этапы реконструкции знаменитого «царского» тоннеля
+
Нейросеть смогла воспроизвести в уме интерактивную копию карты Dust 2 из Counter-Strike
3
Экс-глава багамского подразделения FTX Райан Саламе прибыл в тюрьму для отбытия наказания
+
Модернизация артиллерии: дальнобойные орудия 2А88 и "Краснополь-Д" меняют правила игры на фронте
2
Показанные Tesla на мероприятии в четверг роботы Optimus не действовали самостоятельно
2
Army Recognition: В США представили новейшую пушку Bushmaster M230LF с двойной подачей боеприпасов
+
Yonhap: КНДР привела в полную готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
+
Новый вариант бронетранспортера Stryker имеет абсолютную защиту от дронов: лазеры, пушки и ракеты
2
KTM анонсировала новые панели приборов для мотоциклов с Android Automotive
1
На предприятии «Ил» создали первый композитный воздухозаборник для отечественного авиадвигателя ПД-14
2
В сети появились изображения браслета Xiaomi Smart Band 9 Pro
+
В России представили новый иранский седан — прямого конкурента Lada Vesta
+
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин продал различные мем-токены на общую сумму 257,1 ETH
+
WP: Евросоюз не справляется с поставками оружия Украине
+
Почему Microsoft отказалась от выпуска Windows 12, и чего ждать рядовым пользователям
4
Bild: Германия больше не поставит Украине крупную военную технику
2
Консультант Microsoft рассказал об использовании мошенниками технологий ИИ
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 12-13 октября
+
Вспоминаем популярные способы ускорения ПК, которые стали бесполезны после выхода Windows 10
13
О скорости отклика пикселей, инпутлаге и отзывчивости у OLED, TN, IPS и VA
22
Инсайд: Apple готова вкладывать миллиарды в PlayStation для портирования игр на свою платформу
5
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
157
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
20
В России появился в продаже 800-сильный гибрид Mercedes-AMG S63 E Long Performance
2
PlayStation 5 и Xbox series X против зумеров — я не чувствую некстгена
1
GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070 – для чего NVIDIA экономит память на видеокартах
7
Эксклюзивы, закрытия студий и новые релизы — итоги первого года слияния Microsoft и Activision
+

Сейчас обсуждают

Максим Логинов
01:31
В августе 2005 собрал свой первый новый ПК (53 т.р. с ультровым монитором на VA-матрице), как раз с атишным Радеоном 700 про 128 Мб - понимал, что 6600 ГТ лучше, но на Камчатке тогда с выбором комплек...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
dukenukemnever
01:26
ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ ДОНТЭ! НА СОСОНИ 5 ТАКИЕ ЖЕ ПРОБЛЕМЫ!
Как Microsoft лишает вас Xbox series - проблема с SSD и ключами шифрования
Юрий Лесников
01:20
В стоке 12400 равен 5600x. У меня 12400 разогнан до 5.0 и уделывает 7500f
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
Елисей Карачев
00:50
Успехов с покупкой 4090, говорят у других 4090 оплавились коннекторы Еще говорят 5090 будет с одним коннектором под 600w
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
ioann_xxx
00:40
4060 разлетается как пирожки. может и ti и быстрее но рынок решает.
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
ioann_xxx
00:39
да имею 5600х 16 гб 4070, в 2к все отлично . что то добавлять можно бесконечно, проц чуть быстрее, памяти побольше, материнку с более большим количеством ненужных функций. уметь себя контролировать ...
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
Павел Иванов
00:31
Хочется обзор на выточку болтов муфт рулей высоты, изготовление золотников гидрораспределителей и шпилек рулевых машинок.
На предприятии «Ил» создали первый композитный воздухозаборник для отечественного авиадвигателя ПД-14
Антон Тутынин
00:29
А вдруг это Феникс переоринтировался?
Вспоминаем популярные способы ускорения ПК, которые стали бесполезны после выхода Windows 10
Антон Тутынин
00:27
Видимо, копирует всë ещё..
Вспоминаем популярные способы ускорения ПК, которые стали бесполезны после выхода Windows 10
Yuri Nedbailo
00:26
ARM, как и RISC-V, хороши в плане эффективности, но максимальная производительность на ядро по-прежнему у x86. А в пека это главное.
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем