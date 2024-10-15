Возможно, что это просто опечатка со стороны Intel.

В рассматриваемом документе поддержки подробно описывается, какие розничные процессоры Core и Core Ultra поставляются без комплекта радиатора и вентилятора, тем самым требуя от пользователя установки собственного охладителя (будь то воздушный охладитель, жидкостный охладитель или комплексное решение для жидкостного охлаждения). Короче говоря, "Все процессоры Intel Core и Intel Core Ultra Desktop, в номере которых есть буквы K, KF, KS, XE или X, не поставляются с системой охлаждения Intel (радиатором с вентилятором)".

Далее приводятся некоторые примеры:

Как вы можете видеть, в документе перечислены Core i7-14700K, Core i5-13600KF, Core i9-12900K, Core i7-11700K, Core i9-1200KF, Core i9-12900KF, Core i9-12900KS, Core i9-9980XE и Core i5-10600K в качестве примеров продуктов предыдущего поколения, которые поставляются без системы охлаждения в комплекте.

Однако более интересны примеры Intel текущего поколения Arrow Lake, которые также не поставляются с кулером, среди которых Core Ultra 5 245K, Core Ultra 7 256KF и Core Ultra 9 295K. В частности из списка выделяется Core Ultra 9 295K, поскольку эта модель ЦП не существует, по крайней мере официально.

Возможно, что это опечатка со стороны Intel. Однако другое возможное объяснение заключается в том, что Core Ultra 9 295K может стать преемником Core i9-14900KS, чипом специального выпуска с более быстрыми турбо-тактовыми частотами, чем у Core i9-14900K, достигающими максимальной турбочастоты 6,2 ГГц. Или это может быть предстоящий флагманский процессор, не являющийся специальным выпуском.

Если предположить, что это действительно будущий чип, вопрос который он поднимает заключается в том, какой будет его максимальная тактовая частота. Для сравнения Core Ultra 9 285K - это 24-ядерный чип с 8 P-ядрами достигающими максимальной частоты 5,7 ГГц, 16 E-ядрами достигающими максимальной скорости 4,6 ГГц, и 125 Вт TDP.

Возможно Core Ultra 9 295K, если он действительно существует, будет демонстрировать 6 ГГц на верхнем пределе.