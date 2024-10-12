Google вскоре придется разрешить разработчикам продавать контент приложений новыми способами и Microsoft стремится этим воспользоваться.

Постановление было вынесено на этой неделе судьей Джеймсом Донато, который курировал дело, возбужденное Epic Games. Суть в том, что Google должна придерживаться более демократичного подхода к управлению Play Store. Разработчикам будет разрешено направлять пользователей на другие источники для получения контента, а Google должна активно поддерживать сторонние магазины приложений.

И самое важное для Microsoft, разработчикам разрешено продавать контент в своих приложениях, не проходя через платежную систему Google. "Постановление суда об открытии мобильного магазина Google в США предоставит больше выбора и гибкости", - сообщил блогер Bond на X.

Технически, ничто не мешало Microsoft продавать игры в своем приложении и раньше. Однако она бы платила Google процент с каждой продажи, скорее всего 30%. Это проблема, с которой на протяжении многих лет сталкивались многочисленные разработчики как на Android, так и на iOS. Однако было установлено, что Google являлась незаконной монополией со своим магазином приложений.