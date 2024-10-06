Canvas может использовать преимущества самой передовой модели OpenAI, GPT-4o которая по утверждению компании способна рассуждать "на основе аудио, визуального контента и текста в реальном времени".

В Canvas есть несколько полезных сочетаний клавиш для программистов, желающих повысить свою производительность. Используя Canvas, пользователи могут заставить ChatGPT просматривать свой код и получать предложения по улучшению, быстро добавлять операторы для отладки ошибок печати или даже переносить код с одного языка на другой. Поддерживаемые языки включают JavaScript, TypeScript, Python, Java, C++ или PHP.

Для писателей OpenAI также проделала большую работу по обучению GPT-4o, чтобы он стал лучшим инструментом для совместной работы. Новые поведения, которые добавила компания, включают "предоставление встроенной критики, создание различных типов контента, внесение целевых правок и переписывание документов".

Когда пользователь запускает Canvas, он открывает новое окно, которое помещает беседу с выбранной моделью в левую сторону, в то время как контент над которым работает пользователь, получает свое собственное пространство справа. Это гораздо более удобный рабочий процесс при использовании ChatGPT в качестве вспомогательного средства для письма или кодирования. Он гарантирует, что все над чем работает пользователь, не потеряется среди текста, сгенерированного при общении с ИИ.

Однако пользователи должны быть терпеливее. Модель по-прежнему требует, чтобы пользователь выбирал определенный текст для правок, в противном случае она просто перепишет все. Между тем по оценкам OpenAI, качество комментариев во встроенной критике по-прежнему требует больше повторных запросов. Из-за этих недостатков он изначально выпускается в виде бета-версии.

Canvas теперь доступен для тех, кто подписан на ChatGPT Plus и Team, в то время как пользователи Enterprise и Education получат доступ на следующей неделе. OpenAI заявляет, что после выхода из стадии бета-тестирования приложение станет доступно и для бесплатных пользователей.