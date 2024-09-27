Intel отправила третье обновление микрокода.

Обновление микрокода Intel 0x12B заменяет предыдущие обновления 0x129 и 0x125, которые частично решали проблему. Первое в июне решило проблему, когда Thermal Velocity Boost не отключался должным образом при высоких температурах, а затем второе обновление в августе исправило неправильные таблицы SVID, которые могли запрашивать очень высокие напряжения в течение слишком длительного времени.

Последнее обновление решает то, что Intel называет окончательной первопричиной. Компания довольно расплывчато описывает точную проблему, но говорит, что она "локализовала проблему нестабильности смещения Vmin". По сути определенная часть ЦП начинает выходить из строя, когда подвергается воздействию совокупности высоких напряжений, температур и частот.

Intel заявляет, что ее внутреннее тестирование показывает, что хотя применение этих исправлений микрокода влияет на производительность, оно "изменяется от запуска к запуску" в типичных рабочих нагрузках и играх. При этом она также отмечает, что "производительность системы зависит от конфигурации и ряда других факторов". Другими словами стабильность вашего ЦП может отличаться, особенно если вы используете чип с оперативной памятью с высокой тактовой частотой или экстремальным охлаждением.

Итак, что делать теперь? Убедитесь, что у вас установлены последние обновления BIOS, и на вашей материнской плате установлен правильный профиль настроек Intel по умолчанию: "Performance" для большинства процессоров "K" и "Extreme" для процессоров "KS". Это гарантирует, что ваша система останется в пределах частоты, напряжения и мощности, рекомендованных Intel. Хотя в конечном итоге проблема оказалась ошибкой Intel, первоначальная реакция компании, обвиняющей поставщиков материнских плат, имела свои основания, поэтому убедитесь, что вы используете эти настройки по умолчанию для максимальной стабильности.

Если вы беспокоитесь о своем чипе и хотите убедиться, что он не поврежден, у Intel есть инструмент диагностики процессора. Этот инструмент не был создан специально для диагностики этих сбоев, но он обязательно определит процессор, страдающий от этой проблемы. Вы можете скачать его с сайта Intel.