Об этом официально объявила Ubisoft.

По словам издателя, выход Assassin's Creed Shadows будет отложен на несколько месяцев.

Разработчики поняли, что для публикации амбициозного приключения убийцы в удовлетворительном качестве потребуется больше времени, о чем Ubisoft сообщила через свой официальный аккаунт в службе коротких сообщений X. Таким образом самурайское приключение выйдет только 14 февраля 2025 года, и помимо Ubisoft Store, также будет продаваться через Steam и Epic Games Store, что опять же не является новостью.

Игроки, которые уже оформили предварительный заказ на Assassin’s Creed Shadows, на данный момент получат свои деньги обратно, как поясняет Ubisoft в своем заявлении. Любой, кто оформит предварительный заказ на игру сейчас, также получит первое расширение бесплатно в качестве компенсации.

Отсрочка выхода Assassin's Creed Shadows также имеет далеко идущие финансовые последствия для текущего финансового года французской компании. В новом финансовом отчете, который также был опубликован сегодня, объявленная теперь отсрочка выхода игры уже учтена, поэтому Ubisoft учитывает значительно меньшие продажи в своих финансовых целях на 2024 год.

Помимо переноса Assassin's Creed Shadows, относительно слабый старт Star Wars Outlaws также называют одной из причин слабых финансовых перспектив.