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Niko4123
SteelSeries представила игровые клавиатуры Apex Pro Gen 3 с 40 регулируемыми уровнями срабатывания
Благодаря технологии OmniPoint 3.0 в сочетании с датчиком эффекта Холла Gen 3 скорость и надежность являются здесь ключевыми.

Первая модель Apex Pro TKL Gen 3 представляет собой уменьшенную версию для тех, кому не нужна полноценная цифровая клавиатура. Она стоит 219,99 долларов и имеет проводное подключение. Вы можете приобрести беспроводную версию за 269,99 долларов с тем же компактным дизайном. Стандартная Apex Pro Gen 3 стоит 239,99 долларов, имеет кабель и большую цифровую клавиатуру.

Все модели оснащены регулируемыми гипермагнитными переключателями с режимами Rapid Trigger и Rapid Tap.

SteelSeries обращает внимание на свое программное обеспечение GG за его способность иметь разные профили и выбирать такие опции, как Rapid Trigger и Rapid Tap. GG Quickset - это способ загрузки профилей игроков киберспорта простым щелчком, предоставляя вам те же настройки, что и у профессионала. Имитировать настройки успешных профессиональных игроков давно является частью желаний энтузиастов и это следующий шаг к тому, чтобы сделать эту возможность реальностью.

Apex Pro Gen 3 также имеет RGB подсветку и включает в себя экран в правом верхнем углу, где вы можете видеть свои настройки в режиме реального времени. Такие вещи, как уровни срабатывания, легко увидеть и настроить, и вы также можете видеть телеметрические данные с вашего ПК на этом экране.

#steelseries #игровые клавиатуры
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