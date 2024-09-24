По данным Seasonic, этот блок питания может питать до четырех флагманских графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 4090.

Поскольку SLI для игр больше не существует, это говорит нам о том, на кого именно нацелен этот блок питания. Есть пользователи, которые могут использовать несколько графических процессоров, но в виде рабочей станции. Те кто использует ее для машинного обучения, майнинга криптовалюты и создания 3D-контента могут оценить этот большой запас мощности.

Полностью модульный Prime PX-2200 соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe Gen 5.1. Он также имеет сертификат 80 Plus Platinum с эффективностью 92% при нагрузке системы 50%. Seasonic предоставляет на этот мощный блок 12-летнюю гарантию, что хорошо для блока который скорее всего будет использоваться интенсивно.

Хотя энтузиасты-геймеры высокого класса могут заинтересоваться такими мощными цифрами, он явно не предназначен для них. Текущее поколение GeForce RTX 4090 имеет TDP 450 Вт, и обычно достаточно блока питания на 850 Вт. Скоро выйдет следующее поколение серии GeForce RTX 50 от NVIDIA и по слухам его мощность увеличится.

Тем не менее топовая RTX 5090 скорее всего будет иметь мощность менее 600 Вт, что делает блок питания на 1000 или 1200 Вт все еще разумным. В сочетании с мощным процессором вместе с большим количеством других системных аксессуаров игровая установка также может потреблять много энергии. Вы можете проверить свои собственные требования к питанию с помощью онлайн-калькулятора мощности Seasonic, который учитывает все компоненты вашего ПК.

У Seasonic есть множество других блоков питания в серии Prime, которые имеют меньшую мощность и больше подходят для геймеров. Однако Seasonic четко упоминает искусственный интеллект как вариант использования с большой нагрузкой в этом блоке питания Prime PX-2200, показывая, что он хорошо знает целевую аудиторию для этого устройства.

Он поставляется с полным набором кабелей, включая кабели GPU 12V-2X6 рассчитанные на 600 Вт. В сочетании с его гибридным управлением вентилятором уровень шума также можно контролировать. Вентилятор с гидродинамическим подшипником дополнительно контролирует шум и обеспечивает долговечность при интенсивном использовании. Seasonic PX-2200 появится в продаже этой осенью, его цена составляет 499 долларов.