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Niko4123
Seasonic представила Prime PX-2200 - полностью модульный блок питания на 2200 Вт
По данным Seasonic, этот блок питания может питать до четырех флагманских графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 4090.

Поскольку SLI для игр больше не существует, это говорит нам о том, на кого именно нацелен этот блок питания. Есть пользователи, которые могут использовать несколько графических процессоров, но в виде рабочей станции. Те кто использует ее для машинного обучения, майнинга криптовалюты и создания 3D-контента могут оценить этот большой запас мощности.

Полностью модульный Prime PX-2200 соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe Gen 5.1. Он также имеет сертификат 80 Plus Platinum с эффективностью 92% при нагрузке системы 50%. Seasonic предоставляет на этот мощный блок 12-летнюю гарантию, что хорошо для блока который скорее всего будет использоваться интенсивно.

Хотя энтузиасты-геймеры высокого класса могут заинтересоваться такими мощными цифрами, он явно не предназначен для них. Текущее поколение GeForce RTX 4090 имеет TDP 450 Вт, и обычно достаточно блока питания на 850 Вт. Скоро выйдет следующее поколение серии GeForce RTX 50 от NVIDIA и по слухам его мощность увеличится.

Тем не менее топовая RTX 5090 скорее всего будет иметь мощность менее 600 Вт, что делает блок питания на 1000 или 1200 Вт все еще разумным. В сочетании с мощным процессором вместе с большим количеством других системных аксессуаров игровая установка также может потреблять много энергии. Вы можете проверить свои собственные требования к питанию с помощью онлайн-калькулятора мощности Seasonic, который учитывает все компоненты вашего ПК.

У Seasonic есть множество других блоков питания в серии Prime, которые имеют меньшую мощность и больше подходят для геймеров. Однако Seasonic четко упоминает искусственный интеллект как вариант использования с большой нагрузкой в этом блоке питания Prime PX-2200, показывая, что он хорошо знает целевую аудиторию для этого устройства.

Он поставляется с полным набором кабелей, включая кабели GPU 12V-2X6 рассчитанные на 600 Вт. В сочетании с его гибридным управлением вентилятором уровень шума также можно контролировать. Вентилятор с гидродинамическим подшипником дополнительно контролирует шум и обеспечивает долговечность при интенсивном использовании. Seasonic PX-2200 появится в продаже этой осенью, его цена составляет 499 долларов.

#блок питания #seasonic #px-2200
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Представлен блок питания Seasonic PRIME PX-2200 мощностью 2200 Вт
Seasonic объявила о доступности блока питания PRIME PX-2200 мощностью 2200 ватт
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