Core Ultra 9 285K значительно опередил процессоры Raptor Lake, включая модели KS.

В рейтинге появилась запись о процессоре с 8 ядрами P (Lion Cove) и 16 E (Skymont). Сообщают, что турбо-частота Core Ultra 9 285K составляет 5,7 ГГц. В тесте V-Ray 6 процессор работал на частоте 5,33 ГГц.

У Core i9-13900KS в том же тесте в среднем 40 256 Vsamples, у Core i9-14900KS - 36 924 Vsamples. Модели KF i9-13900 и -14900 следуют за ними со средним показателем 36 718 и 36 496 выборок соответственно.

Однако новому процессору Arrow Lake приходится признать поражение от AMD, по крайней мере, против нового флагмана AMD Ryzen 9 9950X. 16-ядерный процессор набирает в среднем 49 360 Vsamples в тесте V-Ray 6. С другой стороны Ryzen 9 9900X отстает от Core Ultra 9 285K с 40 015. По сравнению с Core i9-14900KS это увеличение примерно на 22 процента со стороны процессора Arrow Lake и отставание примерно на 10 процентов от Ryzen 9 9950X.

Учитывая меньшее количество потоков между Arrow и Raptor Lake (от 24 до 32), это должно быть удовлетворительным результатом в многопоточном тесте V-Ray 6. Core Ultra 9 285K также может превзойти процессоры Ryzen с тем же или меньшим количеством потоков в этом специальном тесте. По слухам презентация этих и других процессоров Arrow Lake состоится 10 октября, а выход на рынок - через две недели 24 октября.