Медленно, но верно технология управления мозгом-компьютером превращается из далекой научно-фантастической несбыточной мечты в реальные, меняющие жизнь приложения.

Марк 64-летний мужчина с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), смог уверенно использовать свои мысли для управления своим умным домом с помощью функции Tap to Alexa на Amazon Alexa. Раньше он использовал свой голос для управления Alexa, но теперь он может управлять своим освещением, воспроизводить медиа, совершать видеозвонки, покупать вещи на Amazon и читать книги - и все это силой мысли.

Это стало возможным благодаря внедренному чипу BCI Synchron и планшету Amazon Fire Марка. Без необходимости в руках (из-за БАС) или голосе Марк может просто использовать свой разум, чтобы выбирать нужные ему функции в пользовательском интерфейсе, которые имеют предустановленные функции Alexa. Хотя эта технология находится на ранних стадиях, очень здорово видеть ее положительные последствия для пользователей.



На данный момент компания Neuralink основанная Илоном Маском, продемонстрировала, что пациенты могут выполнять более сложные задачи, такие как игры и управление своими ПК, просто думая об этом. Однако разница между двумя подходами довольно велика. Самая большая заключается в том, что версия Synchron требует процедуры, включающей имплантацию чипа в кровеносный сосуд на поверхности двигательной коры головного мозга через яремную вену. Пациентам Neuralink, с другой стороны, требуется операция на открытом черепе.

Это позволяет имплантировать чип BCI Synchron в большем количестве клинических учреждений, при этом обещая гораздо меньшую сложность оборудования. С другой стороны Neuralink имеет большее количество электродов (1024), которые захватывают больше мозговых сигналов, что позволяет выполнять более сложные действия, что резко контрастирует с 16 электродами Synchron. Это как сравнивать камеру с низким разрешением с камерой 8K.