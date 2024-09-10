На мероприятии Apple Glowtime было представлено новое поколение iPhone.

Apple перешла с чипа A16 Bionic в iPhone 15 на новый чип A18 в iPhone 16. Компания отметила, что новый чип на 30% быстрее своего предшественника. Модели iPhone 16 Pro получают новый чип A18 Pro с новым 16-ядерным нейронным движком и новым 6-ядерным графическим процессором.

Apple Intelligence это собственная система ИИ от Apple, созданная, чтобы помочь пользователям писать, выражать себя и выполнять задачи быстрее и проще. По словам компании, Apple Intelligence создан на основе революционной технологии, которая защищает конфиденциальность пользователей, зная, что никто другой не сможет получить доступ к их данным. Apple Intelligence будет представлен широкой публике этой осенью в обновлении OTA.

Одной из новых функций, появившихся в моделях iPhone 16 и 16 Pro, является Camera Control. Пользователи смогут использовать боковую кнопку, которая обеспечит более простой способ быстрого доступа к инструментам камеры. Просто проведите пальцем, чтобы настроить функции камеры, такие как экспозиция или глубина резкости, а затем переключайтесь между каждым объективом или используйте цифровой зум, чтобы кадрировать снимок. Новую боковую кнопку можно использовать во время фотосъемки или видеосъемки.

Что касается камер, iPhone 16 получил обновление в виде камеры Fusion 2 в 1 на 48 МП, которая позволяет делать снимки сверхвысокого разрешения или увеличивать масштаб с помощью 2-кратного оптического телеобъектива. Камера UltraWide снимает макроснимки с экстремальным крупным планом или более широкие фотографии. Apple отметила, что это похоже на то, как если бы у вас в кармане было четыре объектива. Добавьте пространственный захват, и пользователи смогут даже снимать фотографии и видео в 3D, которые можно просматривать на гарнитуре Vision Pro.

Создатели контента скорее всего будут заинтересованы в моделях iPhone 16 Pro из-за некоторых новых возможностей. Любителям и профессиональным кинематографистам понравится тот факт, что они смогут снимать видео в формате 4K 120 кадров в секунду Dolby Vision. Это позволит снимать кинематографические замедленные кадры.

Apple не только подняла планку с точки зрения возможностей фотографии и видео с новыми моделями iPhone Pro, но и звука. Audio Mix позволяет пользователям настраивать звучание голосов в видео с помощью трех различных вариантов голоса: In-frame, Studio и Cinematic. Запись на iPhone стала еще лучше благодаря добавлению четырех микрофонов студийного качества.

iPhone 16 и 16 Plus будут доступны в ультрамариновом, бирюзовом, розовом, белом и черном цветах с объемом памяти 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. iPhone 16 будет стоить от 799 долларов, а стартовая цена Plus составит 899 долларов. Предварительные заказы начнутся 13 сентября, а отгрузка стартует в пятницу 20 сентября 2024 года.

iPhone 16 Pro и Pro Max будут доступны в цветах черный титан, натуральный титан, белый титан и пустынный титан с объемом памяти 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Стартовая цена iPhone 16 Pro составит 999 долларов, а iPhone 16 Pro Max - от 1199 долларов. Предварительные заказы начнутся 13 сентября, а отгрузки начнутся в пятницу 20 сентября 2024 года.