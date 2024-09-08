Хотя рост всего 1,8%, в прошлом году картина была совсем иная.

"Резкий рост поставок во втором квартале стал приятным сюрпризом", - заявил доктор Джон Педди, президент Jon Peddie Research.

Рост поставок заметен в свете множества слухов о графических процессорах следующего поколения, а именно возможного выпуска серии GeForce RTX 50 от NVIDIA на базе Blackwell, серии Radeon RX 8000 от AMD на базе RDNA 4 и, в меньшей степени линейки Arc Battlemage от Intel.

К сожалению, последний отчет JPR не раскрывает долю рынка дискретных графических процессоров. Однако если рассматривать все графические процессоры, Intel сохранила свое лидерство во втором квартале с долей 64%, хотя это и меньше, чем 66% в предыдущем квартале и 68% год назад.

Причина, по которой Intel находится на вершине заключается в том, что она поставляет больше всего процессоров, многие из которых оснащены интегрированной графикой. Все это учитывается при составлении общей доли рынка ПК GPU среди основных игроков. Интересно однако, что NVIDIA все еще может претендовать на второе место с долей 20% против 16% доли AMD. Это потому, что NVIDIA увидела 10%-й рост поставок своих GPU, вызванный недавним всплеском спроса на ИИ.

В любом случае последние цифры поставок GPU предвещают хорошие результаты для рынка в целом.