Более того, компания внедряет усовершенствования ИИ с новой функцией Ask Photos, работающей на базе Gemini.

До этого обновления пользователи могли искать изображения с помощью простых ключевых слов. Однако это не всегда дает результаты, чтобы быть полезным в больших библиотеках фотографий. Описательные запросы позволят пользователям более конкретно указывать, что они ищут, что должно дать лучшие результаты

Ask Photos - это функция, которую Google рассматривает как следующий шаг в использовании поиска в Google Photos. Пользователи смогут задавать такие вопросы, как "Где мы разбили лагерь в прошлый раз, когда были в Йосемити?" или "Что мы ели в отеле в Стэнли?". Это позволит не только найти фотографию, но и спросить об определенных деталях, содержащихся в самой фотографии. Кроме того компания заявляет, что эта функция "является корректируемой, если она не находит правильный ответ сразу, вы можете предоставить дополнительные подсказки или детали, чтобы подтолкнуть ее в правильном направлении".

Возможность использовать естественный язык для поиска фотографий сделает отбор более полезным для более широкого круга пользователей, а не только для тех, кто отточил свои навыки поиска по ключевым словам.