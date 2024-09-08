Переход на Armv9-A дает текущим устройствам Android преимущество при обработке больших наборов данных.

Apple заявила, что M4 представляет собой "гигантский скачок" в производительности, когда компания представила новый iPad в мае. С момента дебюта M1 в конце 2020 года разработки ядер ЦП Apple были общими для Mac и iPhone (а позже и для iPad, когда был выпущен M1 iPad Pro). Новый отчет Financial Times указывает на то, что Тим Кук разрабатывает план по сохранению статус-кво в этом году.

В грядущей iOS 18 есть множество функций связанных с ИИ, хотя не все поддерживаемые iPhone смогут их использовать. После объявления о совместном предприятии с OpenAI компания начала бета-тестирование Apple Intelligence в бета-версии iOS 18.1 (вместе с бета-версиями macOS 15.1 и iPadOS 18.1). Если история обновлений Apple x.1 верна, то полноценный ИИ на устройстве вероятно выйдет где-то в октябре. Бета-версия также включает облачную интеграцию с OpenAI, в которой телефон будет спрашивать, прежде чем выходить в сеть, чтобы получить ответы на свои запросы. Также есть несколько новых функций по ретуши фотографий, которые используют ИИ, смогут помочь функциям камеры Apple начать догонять то, что доступно в Google Pixels.

На данный момент единственными устройствами, поддерживающими Apple Intelligence, являются iPhone 16 Pro/Pro Max, Mac с Apple Silicon и iPad с чипами M1 или более поздними. С дебютом Armv9-A в чипах для смартфонов большинство из них вероятно, будут ощущаться не такими отзывчивыми, как устройства с M4 или A18 Bionic, а также новые M4 Mac, которые должны дебютировать в этом году. Поскольку бета-версии Apple Intelligence в настоящее время работают только на этих устройствах, не совсем ясно, будет ли доступна облачная интеграция с OpenAI на старых устройствах.