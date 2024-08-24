У некоторых производителей материнских плат уже были различные решения этой проблемы, но лучшее из того, что мы видели, скоро появится у ASUS.

Компания не делала никаких заявлений или даже не писала в блоге об этом механизме. Вместо этого был показан новый замок в видео, с площадки Gamescom, опубликованном немецким экспертом по разгону и охлаждению der8auer.





Вместо быстросъемного слота для графического процессора в виде кнопки, ASUS разработала новый механизм фиксации слота для графического процессора, который по-видимому называется "PCIe Q-Release Slim", который автоматически отщелкивается, когда графический процессор вынимается из задней части, где находится кластер ввода-вывода.

Это имеет большой смысл - будет невозможно поднять графические процессоры в корпусе с этой стороны, так как они будут прикручены, но для тестирования на испытательном стенде это позволяет настройщиками обозревателям быстро извлекать графические карты из системы и менять их.

Также очень понравились быстросъемные защелки, которые теперь появляются на разъемах M.2. Одна из них есть на плате ROG CROSSHAIR X870E HERO.