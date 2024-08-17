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Niko4123
Activision отменяет долгожданный многопользовательский мод Modern Warfare 2
Разработчики мода опубликовали новость в социальной медиа-платформе X, заявив, что "наши члены команды получили приказ о прекращении проекта H2M-Mod. Мы выполняем этот приказ и немедленно и навсегда прекращаем все операции".

H2M был попыткой модернизировать многопользовательский режим Call of Duty: Modern Warfare 2, который Activision не обновила так же, как одиночную кампанию. Команда разработчиков заявила, что "если Activision не сделает то, чего хотят фанаты, то это сделает сообщество". Мод должен был предоставить обновленную графику, персонажей и карты. Однако также были планы на новые дополнения, включая множество карт, скинов оружия и дополнительных анимаций.

Реакция Activision на существование этого мода резко контрастирует с тем, как разработчик Bethesda Game Studios, принадлежащий Microsoft, отреагировал на похожую ситуацию в начале этого года. Fallout: London - это обширный мод для Fallout 4, который заставляет ее ощущаться как совершенно другая игра, привнося гораздо большие изменения, чем те, что были в H2M. Хотя разработчик Elder Scrolls не дал Fallout: London своего явного одобрения, он дал свое молчаливое согласие, промолчав, в отличие от Activision.

Разочаровывает, что Activision отреагировала таким образом, поскольку моддинг является основой игрового развития на ПК. Геймеры быстро отреагировали, обрушив на игру негативные оценки в Steam, что привело к изменению статуса "недавних отзывов" на "подавляюще отрицательный"». Это тактика на которую опирается сообщество, чтобы выразить свое недовольство разработчикам и издателям игр.

Подобная негативная атмосфера вокруг франшизы - последнее чего хочет Xbox, готовясь к запуску Call of Duty: Black Ops 6, так что у мода все еще может быть надежда, если его отмена вызовет достаточно большой резонанс.

#activision #modern warfare 2
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