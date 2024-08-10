Одним из первых, кто стал использовать новые чипы, стал сборщик Maingear, который предлагает AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X на базе Zen 5 во всех своих линейках настольных ПК.

Сюда входят MG-1, North и Zero, а также Revolt малого форм-фактора (SFF). Единственное предостережение заключается в том, что ни одна из линеек продуктов пока не предлагает серию Ryzen 9000 в составе предварительно настроенных систем Maingear, которые разбиты на уровни Silver, Gold, Platinum, Ruby, Diamond, Legendary и Ultimate. Однако эти опции будут доступны с 15 августа.

реклама

До этого момента заинтересованные покупатели могут перейти на страницу продукта для любого из настольных ПК Maingear и настроить ПК на основе новых процессоров серии Ryzen 9000. Это также дает возможность настроить различные другие аппаратные компоненты, включая материнскую плату, графическую карту, память, накопитель, блок питания и ассортимент дополнительных компонентов.

Maingear заявляет, что также предложит 15 августа варианты индивидуальной сборки для Ryzen 9 9900X и Ryzen 9 9950X.