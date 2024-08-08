Для ускорения работы игр на мини-ПК.

One-Netbook китайский производитель стоящий за серией карманных ПК OneXPlayer. Компания первой выпустила на рынок внешнюю док-станцию для видеокарты, которая использует разъем OCuLink. Это внешнее соединение напрямую передает сигналы PCIe, а не трансформирует их в другой протокол (как в Thunderbolt), что обеспечивает меньшую задержку и улучшенную пропускную способность. Обзоры показывают, что хотя он и дорогой, он может легко увеличить игровую производительность карманных ПК OneXPlayer в четыре раза.

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Теперь компания представляет OneXGPU 2 на Weibo. Преемник оригинала по всей видимости будет поставляться с видеокартой Radeon RX 7800M, что довольно интересно. Было сделано много предположений о RX 7800M, но One-Netbook сообщает, что это "RDNA 3", что означает, что он почти наверняка основан на тех же графических компонентах Navi 32, что и настольные видеокарты Radeon RX 7800 XT.

Это означает, что можно ожидать количество ядер GPU в диапазоне 3200-3800, 48 или 64 МБ кэша Infinity и 192- или 256-битную шину памяти, что дает 12 ГБ или 16 ГБ памяти GDDR6. Тактовые частоты несомненно будут намного ниже, чем у настольных карт.

One-Netbook подчеркивает, что OneXGPU 2 станет первой мобильной графической док-станцией с Radeon RX 7800M от AMD. Странно, что AMD не попыталась выпустить такой графический чип раньше, поскольку в линейке мобильных графических процессоров RDNA 3 был очень четкий пробел посередине между Radeon RX 7900M и Radeon RX 7600M XT.

Что касается OneXGPU 2, то единственная реальная информация которая есть, касается ввода-вывода на док-станции, который похож на оригинальную OneXGPU: USB4, OCuLink, HDMI, двойной DisplayPort, Ethernet, MicroSD, слот M.2-2280 и пара портов USB-A. Если предположить, что Radeon RX 7800M - это 16-гигабайтный GPU, аналогичный настольной версии, то можно обоснованно предположить, что базовая цена док-станции составит не менее $800. Оригинальный OneXGPU с Radeon RX 7600M XT сейчас продается за $699.