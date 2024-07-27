ASRock предоставляет как флагману AMD Radeon RX 7900 XTX, так и его следующему по скорости графическому процессору Radeon RX 7900 XT пассивно охлаждаемый режим.

Для этих новых моделей (RX7900XTX PS 24G и RX7900XT PS 20G) ASRock убрала типичный кожух охлаждения с вентилятором, который можно найти в других вариантах, таких как модели Radeon RX 7900 XTX Taichi и Phantom Gaming, и заменила его большим ребристым алюминиевым радиатором.

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Как ни странно, ни на одной из страниц продукта нет подробных сведений о пассивном охлаждении.

Единственное упоминание о пассивном охладителе на последних картах Radeon от ASRock содержится в пресс-релизе в котором указано, что обе модели оснащены "теплоотводом с испарительной камерой" и эффективными алюминиевыми ребрами охлаждения с V-образным вырезом". Это все.

Обе карты также оснащены металлической задней пластиной и одним разъемом питания 12 В - 2x6. Что касается тактовых частот, ASRock придерживается референсных спецификаций: Radeon RX 7900 XTX Passive имеет игровую тактовую частоту 2270 МГц и до 2500 МГц в режиме Boost, а Radeon RX 7900 XT Passive - игровую тактовую частоту 2025 МГц и до 2395 МГц в режиме Boost.

В пресс-релизе ASRock не упоминаются цены или доступность. Для справки: видеокарту ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming можно купить на Amazon за 908,99 долларов, а Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming - за 689,99 долларов.