В настоящее время единственным мобильным процессором AMD, оснащенным X3D, является Ryzen 9 7945HX3D.

Китайский обозреватель оборудования и источник утечек Golden Pig Upgrade Pack подтвердил одну деталь: так же, как Granite Ridge вставляется в те же разъемы AM5, что и Raphael, так и Fire Range использует тот же разъем FL1 BGA, что и Dragon Range. Это означает, что поставщикам ноутбуков не нужно разрабатывать другие материнские платы для новых чипов.

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Обозреватель завершает замечанием, что Fire Range, как и Dragon Range, "не конкурентоспособны" на рынке ниже уровня Ryzen 9. Другими словами процессоры начального уровня Dragon Range и Fire Range на самом деле не конкурентоспособны с предложениями Intel и даже возможно с гораздо более эффективными процессорами Hawk Point от AMD с точки зрения производительности на доллар и на ватт. Он предлагает AMD рассмотреть возможность производства Ryzen 7 7745HX3D для работы с видеокартами GeForce серии 50.

В настоящее время единственным мобильным процессором AMD, оснащенным X3D, является Ryzen 9 7945HX3D, и хотя этот чип великолепен, он по сути является мобильной версией Ryzen 7 7800X3D. У AMD наверняка в конечном итоге появится эквивалент Zen 5, но он может быть недоступен к моменту премьеры графических процессоров GeForce следующего поколения, в то время как процессор на базе Zen 4 может быть выпущен очень быстро.