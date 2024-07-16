Cборщики систем готовят машины на базе новейшего процессора x86 со встроенными NPU.

HP позиционирует OmniBook Ultra как "ПК следующего поколения с искусственным интеллектом". Его просто нельзя назвать ПК Copilot+, хотя с точки зрения производительности искусственного интеллекта здесь доступно больше TOPS благодаря процессору AMD Ryzen AI 9 HX 370.

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TOPS или триллионы операций в секунду, стали стандартным показателем измерения рабочих нагрузок ИИ. Конечно это нечто большее, так же, как производительность процессора общего назначения – это нечто большее, чем его номинальная скорость в гигагерцах (ГГЦ) / мегагерцах (МГц). TOPS в значительной степени привязан к выделенному NPU в современных чипах, хотя и не обязательно полностью.

Несмотря на это, производители оборудования быстро принимают TOPS в качестве грубого показателя производительности ИИ. HP рекламирует, что ее последний OmniBook Ultra с процессором AMD внутри способен выполнять 55 TOPS на базе NPU, что превосходит 45 TOPS NPU Snapdragon X Elite. Чтобы представить это в более подробной перспективе, HP также утверждает, что он в два раза мощнее, чем специальный процессор Apple M3, и на 45% мощнее, чем его чип M4, оба из которых Apple разработала собственными силами.

Ryzen AI 9 HX 370 - это мощный чип под кодовым названием Strix Point. Он оснащен четырьмя ядрами Zen 5 и восемью ядрами Zen 5c для конфигурации с 12 ядрами и 24 потоками, с базовой тактовой частотой 2 ГГц и частотой boost до 5,1 ГГц, 12 МБ кэш-памяти L2 и 24 МБ кэш-памяти L3. Вы можете заметить, что заявленные 55 TOPS выше, чем 50 TOPS, указанные AMD на своем веб-сайте. Судя по всему, HP использует специальный вариант с дополнительными возможностями.

Что касается графики, этот SKU Strix Point оснащен графическим процессором Radeon 890M с 16 графическими ядрами с тактовой частотой до 2,9 ГГц.

Это привлекательная система с подсветкой клавиатуры, большим трекпадом и цветовой гаммой Meteor Silver (одна из двух цветовых гамм, доступных для OmniBook X, другая - Ceramic White, не предлагается в OmniBook Ultra). Тем не менее он оснащен тем же 14-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 2,2K (2240x1440), что по словам HP, помогает продлить срок службы батареи.

HP держит некоторые характеристики в секрете, хотя сообщили, что он будет оснащен 32 ГБ оперативной памяти. OmniBook Ultra поддерживает соединение Thunderbolt 4, которого нет у OmniBook X.

HP утверждает, что ее OmniBook Ultra может работать намного дольше обычного рабочего дня - до 21 часа, при условии воспроизведения видео.