На производительность Geekbench влияют самые разные факторы, но результаты все равно впечатляют.

Из этих факторов одним из самых важных показателей многоядерной производительности как на процессорах Ryzen, так и на многоядерных результатах Geekbench 6 является пропускная способность памяти. В шестой версии популярного кроссплатформенного теста тесты были изменены таким образом, что на оценку системы сильно влияет пропускная способность основной памяти.

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Хотя ожидается, что Zen 5 обеспечит улучшение производительности памяти по сравнению с Zen 4, эти чипы будут устанавливаться в те же материнские платы с теми же слотами памяти, и в списках результатов мы видим, что они были протестированы с обычными конфигурациями памяти. На самом деле некоторые из этих результатов даже не достигают скорости стандартной памяти Ryzen 7000, так что здесь определенно есть запас.

Даже с учетом этого недостатка Zen 5 похоже легко опередит Zen 4 в однопоточных тестах и даже может конкурировать с Intel Core 14-го поколения, которые обычно доминируют в результатах Geekbench ST. Это несомненно впечатляющие результаты, и вполне вероятно, что точно настроенные машины с последней прошивкой обеспечат еще лучшую производительность. Мы узнаем об этом после премьеры чипов, которая должна произойти в конце этого месяца.