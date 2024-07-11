По данным Panzerlied на форуме Chiphell, базовая тактовая частота GeForce RTX 5090 составит около 2,9 ГГц, что будет огромным увеличением по сравнению с базовой тактовой частотой GeForce RTX 4090.

Базовая тактовая частота GeForce RTX 4090, текущего флагманского потребительского графического процессора NVIDIA, составляет 2235 МГц, а тактовая частота в режиме Boost - 2520 МГц. Возвращаясь к предыдущему поколению, GeForce RTX 3090 Ti выпускалась с базовой тактовой частотой 1560 МГц и тактовой частотой в режиме Boost 1860 МГц, в то время как вариант без Ti дебютировал с базовой тактовой частотой 1395 МГц и тактовой частотой Boost 1695 МГц.

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Вот краткая информация о том, как изменились тактовые частоты графических процессоров NVIDIA верхнего уровня за последние несколько поколений:

GeForce RTX 5090: Почти 2900 МГц (не подтверждено), boost ???

GeForce RTX 4090: базовая частота 2235 МГц, boost 2520 МГц

GeForce RTX 3090 Ti: базовая частота 1560 МГц, boost 1860 МГц

GeForce RTX 3090: базовая частота 1395 МГц, boost 1695 МГц

GeForce RTX 2080 Ti: базовая частота 1350 МГц, boost 1545 МГц

GeForce RTX 2080 Super: 1650 МГц, boost 1815 МГц

Согласно сообщения Panzerlied: "Базовая частота 5090 составляет почти 2,9G ГГц". Если это правда, то это обеспечит базовую тактовую частоту будущей карты значительно выше, чем у GeForce RTX 4090 (или любого флагмана NVIDIA).

Такое резкое увеличение скорости не является беспрецедентным, поскольку разница в базовой тактовой частоте между GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 3090 Ti составляет 675 МГц и 840 МГц по сравнению с обычной (не Ti) GeForce RTX 3090.

Имейте в виду, что выигрыш также будет достигнут просто за счет архитектуры NVIDIA Blackwell. Хотя о GeForce RTX 5090 нет никакой официальной информации, предыдущие слухи предполагали, что она сочетает в себе 28 ГБ GDDR7 с широкой 448-битной шиной памяти. Эта комбинация обеспечит пропускную способность памяти более 1,5 ТБ/с при условии, что чипы памяти имеют скорость 28 Гбит/с.