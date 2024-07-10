Microsoft сообщила своим сотрудникам в Китае, что им придется сдать свои смартфоны Android и начать использовать iPhone по соображениям безопасности. Это происходит сразу после хакерской кампании, нацеленной на Apple ID.

Помимо необходимости использовать для работы выданный компанией iPhone 15, сотрудникам также придется использовать менеджер паролей Microsoft Authenticator и Identity Pass для проверки своей личности при входе на рабочие устройства.

реклама

Технический гигант отметил в своем заявлении, что изменение было необходимо, поскольку, хотя два приложения необходимые для входа в устройства, доступны как в Google Play Store, так и в Apple App Store, отсутствие доступности Google Mobile Services в регионе означает, что сотрудникам придется получить к ним доступ через устройство iOS. Во внутренней записке сотрудникам Microsoft сообщили, что они смогут забрать свои новые iPhone в определенных точках в материковом Китае или Гонконге.

Хотя эта новость возможно не понравится всем сотрудникам компании, которые любят свои нынешние смартфоны на базе Android, неудивительно, что Microsoft пытается ужесточить безопасность. В начале этого года корпоративная учетная запись электронной почты компании подверглась кибератаке, а сторонняя фирма по кибербезопасности также получила доступ к внутренним данным Microsoft на облачном сервере Azure компании.

Атака на корпоративную электронную почту под названием Midnight Blizzard привела к краже электронных писем как у сотрудников, так и у клиентов, которые содержали конфиденциальную информацию. Это также привлекло внимание государственных регулирующих органов, которые изучают, как Microsoft защищает пользовательские данные. Федеральные регулирующие органы отметили после проверки взлома электронной почты, поддерживаемого Китаем, что Microsoft необходимо провести "фундаментальные" реформы в своей политике кибербезопасности, добавив при этом, что виновата корпоративная культура компании.

Microsoft имеет широкое корпоративное присутствие в Китае, управляя крупным центром исследований и разработок в стране.