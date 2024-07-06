Оверклокерам и тем, у кого достаточно накопителей PCIe, придется заплатить за чипсет Z890, чтобы получить больше производительности, поскольку линейка Q870 не поддерживает разгон памяти XMP.

Если вы хотите повозиться с разгоном процессора, вам потребуются некоторые относительно высококачественные компоненты. Это верно - в отличие от процессоров AMD, где все кроме чипа X3D разблокировано для разгона (и даже они могут вскоре получить такую возможность), Intel ограничивает настройку процессора своими процессорами серии K и материнскими платами серии Z. В противном случае вы все равно можете разгонять память с помощью XMP, но настройка ядра ограничена.

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Так будет и с Arrow Lake по крайней мере согласно этой утечке от достоверного источника информации Intel Jaykihn. Блогер который раскрыл информацию о торговой марке процессоров Lunar Lake "Core Ultra 200V", а также о производительности встроенной графики этих компонентов, вернулся с еще одной утечкой, на этот раз касающейся чипсетов 800-й серии от Intel, и это выглядит довольно правдоподобно.

На диаграмме показаны характеристики каждого чипсета серии 800, предположительно поставляемого вместе с процессорами Intel Arrow Lake. Точнее, большинство из них появятся после выхода процессоров Intel Arrow Lake. Нас проинформировали о Z890 на выставке Computex, но Intel ни слова не сказала о других чипсетах, предполагая, что компания снова выпустит свои высокопроизводительные процессоры серии "K" вместе с чипсетами Z-серии. Тогда остальные процессоры и чипсеты появятся позже возможно на выставке CES.

Интересно, что похоже это поколение вызовет изменения в стратегии Intel в отношении чипсетов. Артикул "Hx70" ушёл в прошлое, его место заняла бизнес-ориентированная платформа Q870, которая представляет собой продукт между бюджетным B860 и топовым Z890. Здесь также указан артикул рабочей станции W880, предлагающий все, что умеет Z890, кроме разгона, а также память ECC и функции внешнего управления.

Ключевые выводы для энтузиастов в основном заключаются в следующем: если вы хотите создать игровую установку Arrow Lake, у вас мало причин выбирать Z890 вместо B860, когда они оба выйдут.