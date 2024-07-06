Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Утечка информации о чипсетах Intel серии 800 раскрывает особенности разгона процессоров Arrow Lake
Оверклокерам и тем, у кого достаточно накопителей PCIe, придется заплатить за чипсет Z890, чтобы получить больше производительности, поскольку линейка Q870 не поддерживает разгон памяти XMP.

Если вы хотите повозиться с разгоном процессора, вам потребуются некоторые относительно высококачественные компоненты. Это верно - в отличие от процессоров AMD, где все кроме чипа X3D разблокировано для разгона (и даже они могут вскоре получить такую возможность), Intel ограничивает настройку процессора своими процессорами серии K и материнскими платами серии Z. В противном случае вы все равно можете разгонять память с помощью XMP, но настройка ядра ограничена.

реклама

Так будет и с Arrow Lake по крайней мере согласно этой утечке от достоверного источника информации Intel Jaykihn. Блогер который раскрыл информацию о торговой марке процессоров Lunar Lake "Core Ultra 200V", а также о производительности встроенной графики этих компонентов, вернулся с еще одной утечкой, на этот раз касающейся чипсетов 800-й серии от Intel, и это выглядит довольно правдоподобно.

На диаграмме показаны характеристики каждого чипсета серии 800, предположительно поставляемого вместе с процессорами Intel Arrow Lake. Точнее, большинство из них появятся после выхода процессоров Intel Arrow Lake. Нас проинформировали о Z890 на выставке Computex, но Intel ни слова не сказала о других чипсетах, предполагая, что компания снова выпустит свои высокопроизводительные процессоры серии "K" вместе с чипсетами Z-серии. Тогда остальные процессоры и чипсеты появятся позже возможно на выставке CES.

Интересно, что похоже это поколение вызовет изменения в стратегии Intel в отношении чипсетов. Артикул "Hx70" ушёл в прошлое, его место заняла бизнес-ориентированная платформа Q870, которая представляет собой продукт между бюджетным B860 и топовым Z890. Здесь также указан артикул рабочей станции W880, предлагающий все, что умеет Z890, кроме разгона, а также память ECC и функции внешнего управления.

Ключевые выводы для энтузиастов в основном заключаются в следующем: если вы хотите создать игровую установку Arrow Lake, у вас мало причин выбирать Z890 вместо B860, когда они оба выйдут.

#intel #arrow lake
+
Написать комментарий (0)
Настольные Intel Arrow Lake-S не получат NPU, его могут добавить в обновлённом семействе Refresh
Intel представила новый сокет LGA1851 с улучшенным механизмом загрузки для процессоров Arrow Lake
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ближайшие месяцы на ночном небе можно будет увидеть невооруженным глазом вспышку новой звезды
6
В России наладили производство отечественных комплектующих для тяговых электродвигателей
15
Навигация без GPS - в России представлена уникальная система навигации для автономных трамваев
11
MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
4
Проведены первые ходовые испытания автономного надводного дрона «Нарвал»
1
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
55
Су-34 с УМПК сумел уклониться от многомиллионной ракеты Patriot и выпустить ракету Х-31П по NASAMS
+
Эксперты: благодаря украинским технологиям в мире появляется все больше летальных ИИ-дронов
2
Западный аналитик рассказал про судьбу переданных Украине американских истребителей F-16
+
Разработчик российских процессоров «Эльбрус» объявил об открытии исходного кода для этой платформы
+
На выход: премьер-министр Британии ушёл в отставку после разгрома его партии на парламентских выборах
6
Ракетный комплекс С-350 "Витязь" в зоне спецоперации одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS
+
Инструменты мониторинга нового поколения позволят работодателям выявлять бездельников за компьютером
1
Дерипаска: Россия сможет восстановить уровень экономики 2005-2007 годов через 12 лет
12
Intel готовится снять с производства процессор Core i9-12900KS и модели 10-го поколения
+
Tesla привезла человекоподобного робота Optimus в Китай, но показывает его лишь за стеклом
+
Ставка Toyota на гибридные автомобили начинает окупаться
+
Илон Маск предложил название для первого марсианского города
3
Windows 11 Government Edition - модифицированная версия с нулевым количеством навязчивого ПО
4
Минфин облегчает жизнь малому бизнесу
1

Популярные статьи

11 полезных программ, которые очень пригодятся в игровом компьютере и ноутбуке в 2024 году
19
"Wayfinder" - краткий обзор игры (ранний доступ)
+
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
39
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
43
Когда Microsoft добавит игры Activision в подписке Xbox Game Pass
3
Профессор Самуэли: Западная элита на фоне кризиса в США и Европе стремительно теряет власть
2
Бренд "Made in China" становится все популярнее в самом Китае
6
Мое мнение о Brothers: A Tale of Two Sons Remake
+
Китай "агрессивно вербует" пилотов НАТО и платит им в 3-4 раз больше, чем на Западе
+

Сейчас обсуждают

Иван Кравцов
09:53
Скорей бы вышел новый пиксель!
Tensor G5 для новой линейки Pixel 10 от Google достиг финальной стадии процесса проектирования
Николай Андреевич
09:46
Кста чел мне тоже скажи как я бестолоч такая которая собирала 2 раза в жизни самостоятельно себе комп.смог на ам5 сокете это сделать без каких либо проблем и комп запустился и работает. Может просто у...
Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F сравнили в играх и рабочих задачах
Олесь Кука
09:41
Опять этот идиот таблетки забыл принять. Базу данных gpu оно собрало! Techpowerup просто рыдает.
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Николай Андреевич
09:40
Ну иди статью прочитай где нлстальжипк сравнивает зеон за 900рубасов против ряженки 7500f наверное даже передернуть сможешь
Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F сравнили в играх и рабочих задачах
Евгений Голованов
09:38
И что же там за уровень такой был? Помню зарплаты в это время продолжали выплачивать с задержками и кидалово было.Сам попал под кидок в 2010.месяца за 4 и отпускные за 2 года дяде в карман перекочевал...
Дерипаска: Россия сможет восстановить уровень экономики 2005-2007 годов через 12 лет
GumanoidT
09:36
В гейропе походу не понимают, что через 10 лет Украины в принципе может уже и не быть. Лучше бы мирным урегулированием занялись.
Столтенберг надеется, что Украина сможет вступить в НАТО в течение 10 лет
Radioman
09:23
Это не работает с некоторыми сайтами, хз как и почему.
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
ЧatoБoт
09:22
Все эти 5 пунктов - полная фигня, главное - тщательно проработать 6-й пункт - организация поминок по усопшей Нэньке.
Столтенберг рассказал о пяти элементах поддержки Украины, которые обсудят на саммите НАТО
Eisbrecher
09:21
>>Тупые пендосы до такого гениального дизайна танков не додумались. Именно поэтому у них вместо автомата заряжания тупо качок-нигер, пихающий снаряды вручную в 21 веке. Не то что у отсталых совков, да...
MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
star5
09:21
"По словам главы военного блока, Запад должен продолжить поставку оружия украинской армии, чтобы она могла и дальше сопротивляться в зоне боевых действий. Он подчеркнул, что сейчас Москва пытается пер...
Столтенберг надеется, что Украина сможет вступить в НАТО в течение 10 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем