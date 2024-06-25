Intel пообещала выпустить процессоры Lunar Lake в третьем квартале этого года и никогда не делала более конкретных заявлений.

Еще в четверг сайт DigiTimes Asia опубликовал информацию, в которой утверждалось, что выпуск процессоров Intel Lunar Lake задерживается. Intel со своей стороны, отреагировала сегодня в Digital Trends, что выпуск чипов идет по графику.

реклама

Дело в том, что обе истории могут быть правдой: выпуск новых чипов Intel может быть как задержан, так и идти по графику. DigiTimes сообщает, что процессоры Intel Lunar Lake "предположительно задерживаются, а поставки начнутся в сентябре, а не в июне, как первоначально планировалось". Между тем Intel утверждает, что процессоры будут доступны "начиная с третьего квартала 2024 года, как отметили в Computex".

Intel пообещала выпустить процессоры Lunar Lake в третьем квартале этого года и никогда не делала более конкретных заявлений. Компании безусловно хотелось бы, чтобы ее новые процессоры были выпущены вовремя, чтобы составить конкуренцию только что выпущенному Snapdragon X Elite и серии Ryzen AI 300, которая скоро будет выпущена, но она никогда не обещала ничего подобного - по крайней мере публично.

Итак независимо от того будут ли чипы "отложены" или нет, Intel заявляет, что их выпуск все еще будет в этом квартале. Честно говоря новость о запуске в конце июля или сентябре не станет сюрпризом для тех, кто следит за новостями. Хотя Intel поделилась с прессой многими подробностями конструкции Lunar Lake, мы пока не слышали даже названия модели этих чипов, не говоря уже о ценах.

Утечки и слухи предполагают, что эти компоненты будут известны как семейство SoC Core Ultra 200V, в то время как соответствующие процессоры Arrow Lake для настольных ПК предположительно откажутся от буквы "V". Несмотря на то, что Intel ничего не сообщила о датах выпуска, компания объявила о своем ежегодном мероприятии по инновациям, которое состоится 24 сентября.