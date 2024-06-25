Компания признала на Computex, что прирост производительности поколений между Zen 4 и Zen 5 составляет всего около 16%.

Китайский инженер и энтузиаст аппаратного обеспечения Дэвид Хуанг по-видимому получил предварительную версию системы Strix Point с процессором Ryzen AI 9 365 и смог провести на ней некоторые тесты. Из них он сделал несколько довольно интересных наблюдений об архитектуре ядра Zen 5, а также о реализованной производительности Strix Point.

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Эти одноядерные результаты Geekbench 6 максимально точно соответствуют тактовой частоте полнофункциональных ядер ЦП.

Оказывается, что при тестировании с использованием InstructionRate для измерения производительности конкретных операций Zen 5 демонстрирует некоторую регрессию по сравнению с Zen 4. Хуанг предполагает, что некоторые внутренние структуры в Zen 5 были уменьшены в размерах, но что действительно интересно, это снижение производительности исчезает, когда вы измеряете работу двух потоков на одном ядре.

Как видите Zen 5 немного отстает от Zen 4 в этом тесте пропускной способности 2-байтовой выборки NOP, но когда вы расширяете тест для использования двух потоков на одном ядре с одновременной многопоточностью (SMT), производительность резко возрастает. Хуанг отмечает, что AMD специально упомянула на слайде "параллельный двухканальный внешний интерфейс" Zen 5, и приходит к выводу, что Zen 5 имеет дизайн аналогичный Intel Gracemont.

Еще одно интересное замечание: хотя говорят, что ядро Zen 5 реализует полноразмерный AVX-512 (где SIMD-модули Zen 4 имеют ширину всего 256 бит), это по-видимому не относится к мобильной реализации ядра. Производительность AVX на такт и на ядро Ryzen AI 9 365 практически идентична производительности Ryzen 7 7840U, которую Хуанг использовал для сравнительного тестирования. По словам Хуанга, это создает значительную разницу между производительностью мобильных и настольных компьютеров - самую большую за всю историю процессоров AMD.

Наконец Хуанг подтверждает, что ядра Zen 5 и Zen 5C процессора Ryzen AI 9 365 как и ожидалось находятся в отдельных CCD-матрицах. Это не будет сюрпризом для тех, кто посмотрит на снимок кристалла чипа, предоставленный AMD, но всегда полезно иметь точные данные. Хуанг отмечает, что необычно высокая задержка может быть связана с динамической настройкой FCLK или аналогичными факторами, которые не применимы к процессорам настольных или серверных компьютеров.

В блоге Хуана есть еще много графиков и много интересного анализа, хотя вам придется использовать переводчик, если вы не читаете по-китайски. В целом выводы Хуанга в значительной степени подтверждают заявление AMD о 16% приросте IPC по сравнению с Zen 4. Хотя его результаты были ближе к 15%, нужно помнить, что это мобильная версия ЦП с половиной кэша L3 по сравнению с ядром настольного компьютера.