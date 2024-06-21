Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Производители материнских плат выпустят обновление BIOS с патчем ошибки eTVB
Улучшение охлаждения - один из способов обойти эту проблему, но самым надежным решением на самом деле является снижение тактовой частоты.

Igor's Lab сообщила, основываясь на инсайдерской информации, что Intel действительно нашла основную причину проблемы и что производитель чипов работает над ее решением. В ответ Intel разместила на своем сайте сообщества запись, в которой объясняет ситуацию. Оказывается компания обнаружила просто "подтвержденную способствующую причину", а не настоящую первопричину.

реклама

Рекомендации Intel по ограничению мощности могут быть доступны в виде профиля, который можно запустить одним щелчком мыши в вашем BIOS.

Эта способствующая причина на самом деле является ошибкой в функции Enhanced Thermal Velocity Boost (eTVB) топовых процессоров Core i9. Только Core i9 имеет эту функцию, которая позволяет процессору работать на еще более высоких тактовых частотах, чем при обычном алгоритме повышения частоты, если позволяет запас температуры. Intel не объясняет, в чем именно заключается ошибка, но можно предположить, что она связана с неправильным масштабированием напряжения/частоты.

Можно предположить это потому, что сообщество энтузиастов уже определило практическую причину сбоев: недостаточное напряжение процессора. Установив смещение напряжения на процессоре Core i9, вы можете полностью избежать сбоев, хотя и рискуете повредить процессор . Intel пытается выяснить, почему эти процессоры вообще не получают достаточного напряжения.


Intel заявляет, что проблема в конечном итоге связана с тем, что процессоры "работают на boost-частотах и напряжениях, даже когда процессор находится при высокой температуре". Высокая температура и высокое напряжение могут создать порочный круг, поэтому для поддержания стабильности вам нужно больше напряжения, что еще больше увеличивает температуру и так далее.

Улучшение охлаждения - один из способов обойти эту проблему, но самым надежным решением на самом деле является снижение тактовой частоты. Конечно это влияет на производительность, и Intel может оказаться в затруднительном положении, если не сможет обеспечить полную стабильность этих чипов на номинальных тактовых частотах. Тем не менее новый патч eTVB (который поставляется производителям материнских плат и поставляется в виде обновлений BIOS) должен по крайней мере повысить стабильность процессоров Core i9.

#intel #процессоры
1
Показать комментарии (1)
Выходят новые BIOS для исправления ошибки микрокода eTVB для процессоров Intel 13 и 14 поколения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ракета Р-500 разрушила Гороховатский мост, по которому осуществлялась логистическая поддержка ВСУ
1
На Алтае построят новый город, который в двое увеличит население региона
3
Офицер армии США: передача Украине истребителей F-16 является блефом
1
С помощью ИИ обнаружен новый постоянный магнит
1
Центр морских операций ВМФ Великобритании сообщил о затоплении судна Tutor в Красном море
+
One UI 7 еще долго не появится, а пока One UI 6.1.1 добавит ИИ и немного оживит S Pen
+
В Забайкайле рекордными темпами строят новый горно-обогатительный комбинат на 2400 рабочих мест
+
Android 15 будет удалять данные лицевой разблокировки и отпечатка пальцев в случае проблем
3
Китайский посадочный модуль на Луне был сфотографирован зондом НАСА
4
«КАМАЗ» совместно с Segezha Group займётся поставкой и развитием техники для лесозаготовки
1
Часы Galaxy Watch 7 прошли сертификацию Indonesia Telecon с возможностью подключения LTE и Wi-Fi
+
США добиваются от союзников блокировки поставок в Китай оборудования для производства микросхем
1
Китайская компания Zeekr объявила о запрете продаж своих электрокаров в РФ
+
Компания Iko представила гибкую и сверхлегкую солнечную панель
+
ЗРПК "Панцирь" получил новую мини-ракету, боекомплект с которой стал в 4 раза вместительней
+
В Китае разрабатывают реалистичных кукол для взрослых с искусственным интеллектом
3
Опубликовано видео испытаний российского дрона "Вятка", оснащенного АК-74
2
На парижской выставке вооружений Eurosatory 2024 украинцы показали свой БПЛА «Булава»
1
Intel не осилила выпуск процессоров Core Ultra 7 и Core Ultra 9 и передаст их производство TSMC
1
В Подмосковной Дубне началось строительство нового ЦОД
+

Популярные статьи

Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
43
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
231
Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
9
Asus ROG Strix против эталонной GeForce RTX 4080 SUPER – почему переплата за бренд бессмысленна
25
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
100
Мое мнение о The Last of Us Part 2 Remastered
1
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
163
Филиппинская ракетная база BrahMos "бросает перчатку" флоту НОАК в Южно-Китайском море
1
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
63
Чарльз Ортел: Фонд Клуни - инструмент глобализма, замаскированный под благотворительную организацию
5

Сейчас обсуждают

Eisbrecher
09:50
Слышал. Так что там по самолетам-то у японцев?
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Eisbrecher
09:48
Ах, ну да. "Просто не хотим", да? :D И ведь дело вовсе не в том, что машинки и самолетики - несколько разные инженерные объекты. И немцы, я смотрю, на заводе мерседеса самолеты пачками штампуют.
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
bsb5068
09:38
И не забудьте, пожалуйста, покажите тот самый комплект на 65 Гб, о котором пишет автор 🤣 или цифра 65 одному мне режет глаз ?
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
AntonHT
09:35
Да уж, народу продали брак, и теперь врубают дурака, тут нужно массово возвращать деньги, а не искать причину, которую думаю они и так знают.
Корпорация «Туполев» начнёт совместную работу с компаниями из Беларуси над проектом Ту-214
Евгений Бураков
09:35
Ии подцепить и поливать всех несогласных
Опубликовано видео испытаний российского дрона "Вятка", оснащенного АК-74
AntonHT
09:33
Советую взять тему для следующей статьи "Как сделать ёжика из собачьей какашки и коробка спичек не парясь об оптимизации"
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
dfg13
09:30
будут еще снижать или вообще перестанут завозить потому что берут китайцев в основном
В России снизились цены на Skoda, Audi и Honda, завезенные параллельным импортом
dimasoid1970
09:26
Олимпиада теперь политическое ЛГБТ! Зло и ненависть! От того добра, что было раньше, уже ничего не осталось!)))
Единственный велосипедист из России допущенный к участию в Олимпиаде, решил не ехать
dfg13
09:25
И правильно, не фиг им там делать и нечего платить всякие взносы пока спорт не будет вне политики хотя бы.
Единственный велосипедист из России допущенный к участию в Олимпиаде, решил не ехать
Чatо -- Боt
09:14
Какая Олимпиада, где, о чём они вообще?
Единственный велосипедист из России допущенный к участию в Олимпиаде, решил не ехать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем