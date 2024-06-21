Улучшение охлаждения - один из способов обойти эту проблему, но самым надежным решением на самом деле является снижение тактовой частоты.

Igor's Lab сообщила, основываясь на инсайдерской информации, что Intel действительно нашла основную причину проблемы и что производитель чипов работает над ее решением. В ответ Intel разместила на своем сайте сообщества запись, в которой объясняет ситуацию. Оказывается компания обнаружила просто "подтвержденную способствующую причину", а не настоящую первопричину.

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Рекомендации Intel по ограничению мощности могут быть доступны в виде профиля, который можно запустить одним щелчком мыши в вашем BIOS.

Эта способствующая причина на самом деле является ошибкой в функции Enhanced Thermal Velocity Boost (eTVB) топовых процессоров Core i9. Только Core i9 имеет эту функцию, которая позволяет процессору работать на еще более высоких тактовых частотах, чем при обычном алгоритме повышения частоты, если позволяет запас температуры. Intel не объясняет, в чем именно заключается ошибка, но можно предположить, что она связана с неправильным масштабированием напряжения/частоты.

Можно предположить это потому, что сообщество энтузиастов уже определило практическую причину сбоев: недостаточное напряжение процессора. Установив смещение напряжения на процессоре Core i9, вы можете полностью избежать сбоев, хотя и рискуете повредить процессор . Intel пытается выяснить, почему эти процессоры вообще не получают достаточного напряжения.





Intel заявляет, что проблема в конечном итоге связана с тем, что процессоры "работают на boost-частотах и напряжениях, даже когда процессор находится при высокой температуре". Высокая температура и высокое напряжение могут создать порочный круг, поэтому для поддержания стабильности вам нужно больше напряжения, что еще больше увеличивает температуру и так далее.

Улучшение охлаждения - один из способов обойти эту проблему, но самым надежным решением на самом деле является снижение тактовой частоты. Конечно это влияет на производительность, и Intel может оказаться в затруднительном положении, если не сможет обеспечить полную стабильность этих чипов на номинальных тактовых частотах. Тем не менее новый патч eTVB (который поставляется производителям материнских плат и поставляется в виде обновлений BIOS) должен по крайней мере повысить стабильность процессоров Core i9.