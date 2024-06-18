Поскольку AMD и Intel продолжают стирать границы между мобильными и настольными процессорами, то же самое делает и Minisforum.

Шасси нового мини-ПК не является абсолютно новым. Компания уже продает систему на основе той же компоновки под названием MS-01, в которой используются мобильные процессоры Intel Core вплоть до Core i9-13900H. Однако MS-A1 отличается не только тем, что в нем используются процессоры AMD, но и тем, что в нем используются процессоры AMD с разъемами АМ5.

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Это открывает ряд интересных возможностей, а также некоторые любопытные проблемы. Это может означать значительный прирост производительности для процессора Hawk Point Ryzen 7 8700G, а также позволяет системе поддерживать процессоры Raphael с большим количеством ядер. Японский сайт Impress PC Watch ознакомился с этой машиной на выставке Computex и предоставил нам полные характеристики.

В то время как MS-01 на базе процессора Intel обладает некоторыми потрясающими сетевыми функциями, включая как 2,5G Ethernet, так и 10-гигабитное соединение SFP+, MS-A1 в большей степени ориентирован на роль клиентского устройства. Он поставляется с парой Ethernet-соединений 2,5G, а также USB Type-C с поддержкой USB4 с некоторыми процессорами. Он также имеет как HDMI 2.1, так и DisplayPort 2.0, множество разъемов USB Type-A, и соединение OCuLink, если вы хотите подключить внешнее устройство PCIe.

Внутри этой микромашины имеется не менее четырех слотов для твердотельных накопителей M.2. Вы получаете два сверху материнской платы и два снизу, хотя, как и в случае с портом USB Type-C, какое соединение доступно в каждом слоте, зависит от того, какой процессор вы устанавливаете:

Конечно, AMD собирается выпустить новые процессоры для Socket AM5, но Minisforum сообщает, что эта машина будет обновлена для поддержки этих чипов, когда они появятся. Однако учитывая отсутствие поддержки дискретной графики, вы будете ограничены встроенной графикой RDNA 2 Ryzen 7000/9000, если только у вас нет графической док-станции OCuLink.

Версия этой машины для Intel, MS-01, в настоящее время стоит от 399 долларов, и учитывая аналогичные (хотя и не эквивалентные) возможности, ожидается, что эта система будет примерно по той же цене.