Компания продемонстрировала стабильную работу PCIe 7.0 по оптоволоконному кабелю в двунаправленном режиме в течение всех 48 часов выставки.

Демо-версия Cadence впечатляет не только скоростью передачи данных, но и низким коэффициентом ошибок по битам (BER). Компания заявляет, что за два дня без перерывов она достигла коэффициента битовых ошибок около 3,6E-8, или около 1 ошибки на каждые 280 миллионов передаваемых бит.

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Это особенно впечатляет в контексте того, что проект спецификации PCIe 7.0 требует коэффициента ошибок не хуже 1E-6, или одну ошибку на каждый миллион бит. Cadence явно превысила это требование с запасом, достаточным для того, чтобы обычная упреждающая коррекция ошибок Рида-Соломона (RS-FEC) могла справиться с ошибками.

Это была не единственная демонстрация, которую Cadence представила на SIG DevCon '24. Компания также продемонстрировала PCIe 7.0 через обычное соединение, а также множество различных реализаций PCIe 6.0. Конечно звездой шоу стала живая демонстрация оптического PCIe 7.0, первая в своем роде в мире.

PCI-SIG еще даже не утвердила окончательную спецификацию PCIe 7.0. Ожидается, что это произойдет не раньше начала следующего года.