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Niko4123
В иске на 834 миллиона долларов, Valve обвиняется в давлении на игровой рынок через Steam
Valve оказалась в центре внимания масштабного судебного процесса в Великобритании, в котором утверждалось, что она завышала цену для ПК-геймеров через свою популярную платформу Steam.

Steam - это де-факто торговая площадка для ПК-геймеров, где продается все, от последних релизов до инди-игр. Обвинения составляющие этот иск на сумму 656 миллионов фунтов стерлингов (около 834 миллионов долларов), указывают на то, что Steam полностью доминирует в своем секторе. Согласно иску, отсутствие конкуренции позволило компании завысить цену для 14 миллионов геймеров в Великобритании.

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Навязывая "обязательства по паритету цен", игры не могут продаваться на других платформах за меньшую цену. Таким образом, Steam может взимать комиссию более 30%, утверждается в заявлении. Подобные жалобы поступали и от других компаний, в первую очередь от магазина приложений Apple и создателей Fortnite, Epic Games.

Геймеры часто месяцами ждут, чтобы принять участие в различных распродажах Steam в течение года, ожидая специальных предложений и скидок. В 2023 году было продано 580 миллионов игр, и Steam зарекомендовал себя как лидер рынка. Нет сомнений в том, что конкуренция помогает снизить общие рыночные цены на игры, но это сложный вопрос. Другие игровые рынки, такие как Epic Games, на протяжении многих лет пытались завоевать некоторую долю рынка, отчасти за счет раздачи бесплатных игр еженедельно. Здесь также проводятся частые распродажи с многоразовыми купонами.

Steam также добился успеха со своей портативной системой Steam Deck, которая входит в ту же экосистему рынка, которую в настоящее время используют компьютерные геймеры.

В сфере платформ распространения игр, Steam остаётся на вершине. В иске утверждается, что это позволило Valve воспользоваться более высокими ценами и комиссионными за счет 14 миллионов британских геймеров, и будет интересно посмотреть, чем это закончится.

#steam #valve
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Британские геймеры обвинили Valve в завышении цен в Steam и подали иск на $834 млн
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