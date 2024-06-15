Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Google выпустила обновление безопасности прошивки для телефонов Pixel
Обновление закрывает ошибку "нулевого дня" в прошивке.

Эта уязвимость, отслеживаемая как CVE-2024-32896, связана с повышением привилегий (EoP), другие конкретные подробности на данный момент не предоставлены. В этом нет ничего необычного - Google обычно ждет, пока большинство затронутых владельцев смогут загрузить и применить исправления безопасности нулевого дня, подобные этому, прежде чем раскрывать полную информацию, чтобы уменьшить потенциальный ущерб от хакеров. "Есть признаки того, что CVE-2024-32896 может подвергаться ограниченному целенаправленному использованию", - говорится в документе поддержки Google.

реклама

Обновление безопасности от июня 2024 года также содержит исправления целого ряда других недостатков EoP, в том числе более полудюжины критических, а также несколько ошибок удаленного выполнения кода (RCE) и векторов отказа в обслуживании (DoS), а также других дыр в безопасности. Эти исправления также касаются широкого спектра компонентов, включая датчик отпечатков пальцев, модем, WLAN, аудио и многое другое. Некоторые из них специфичны для оборудования Qualcomm.

Google выпускает обновления безопасности для устройств Pixel отдельно от тех, которые предоставляет своим OEM-партнерам Android. Отчасти это связано с тем, что телефоны Pixel - это устройства собственного производства, которые часто получают доступ к функциям перед их внедрением на другие устройства Android.

#google #кибербезопасность #pixel
+
Написать комментарий (0)
Google хочет ещё больше усложнить задачу блокировщикам рекламы на YouTube, встраивая её в видео
Путин запретил пользоваться услугами в сфере кибербезопасности из недружественных стран
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
19
Sharp выпустила лазерные 4K-проекторы XP-P601Q и XP-P721Q
+
Российская компания реализует в Африке мегапроект "железнодорожный православный крест"
5
Российский военкор Сладков: Ракетные установки на Украине могут управляться удаленно
+
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
23
Рассел Кроу заявил, что «некомфортно» себя чувствует в преддверии выхода фильма «Гладиатор 2»
3
Программа «Импортозамещение» набирает обороты – открываются новые заводы
1
Разработчик одного из самых популярных скринсейверов для Windows рассказал о его предназначении
5
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
В США разработана атомная батарейка высокой мощности
10
XFX может готовить глобальный запуск новой флагманской серии видеокарт с вентиляторами на магнитах
+
Энтузиасты взломали консоли Xbox one/series и смогли запустить неподписанный код
2
«Лаборатория Касперского» научилась вычислять шпионские трекеры для Android
1
Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами, установив своеобразное достижение
1
В России на заводе «Саста» выпустили современный пятиосевой станок с ЧПУ
2
Астрономы ждут редкого космического взрыва, который произойдет в ближайшее время
1
Ученые нашли способ накапливать электроэнергию в жидком топливе
+
RAFAEL C-DOME стал в Израиле аналогом «Железного купола» для защиты морских объектов
2
Программист зачем-то интегрировал Linux в режим проверки диска Windows XP
2
ASRock представила игровую карту Radeon RX 6500 XT 8GB Phantom Gaming
+

Популярные статьи

11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
40
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
86
"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
5
"Неприкасаемые", "Гангстеры", "Ирландец" - краткий обзор трех фильмов о мафии
1
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
42
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
119
Правда и ложь о Genshin Impact
5
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
28
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
7
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
3

Сейчас обсуждают

Олег Тимофеев
07:05
А кто то нам втирает что китайцы запустили АЭС где в качестве теплоносителя гелий? И как вам такой расклад?
Раскрыты подробности о мобильных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50
Евгений Серебряков
06:44
Да что б я сдох!!! Серьезно??
Рассел Кроу заявил, что «некомфортно» себя чувствует в преддверии выхода фильма «Гладиатор 2»
Рафис Файзуллин
06:36
Радует, что и у них(в США и Англии) управляют дебилы с организационным бессилием.
Politico: Украина разругалась с США и Европой по поводу обучения пилотов на F-16
Sqqqqqq Dqqqqqq
06:31
И никто не написал, что "дорогого ПК" ? Странно.
Microsoft добавляет ИИ в Paint, но это требует покупки дорого ПК
Дима Свитин
06:25
Я очень хорошо знаю закон ома. Вопрос. Возьмите блок питания. На нем рабочее напряжение 110-230 вольт. В каком случае бп кушает больше тока? У русского или американца. По закону ома у американца бп ...
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Смотрю за 404
06:24
Я выиграл, очень кайфовая игрушка. Полное погружение!)
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
grazer08
06:20
Ты завязывай с наркотой, принимай лучше таблетки, что доктор прописал, а то от той херни, что ты строчишь, впечатление создаётся, что ты "не в своём уме" 🤕.
Путин назвал отмену западных антироссийских санкций одним из условий мирного урегулирования по Украине
Влад Парыгин
06:02
Урррра!
Программа «Импортозамещение» набирает обороты – открываются новые заводы
Смотрю за 404
06:00
Все что нужно знать об авторе, характеризуется одним словом...
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Елисей Карачев
05:59
Еще встраивают в игру по типу Furmark, нагружая карту до полного перегрева
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем