Новая операционная система Apple включает в себя опции настройки домашнего экрана, аналогичные тем, что используются на устройствах Android.

Главный экран, экран блокировки и Центр управления можно будет настроить по своему усмотрению.

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Значки приложений на главном экране всегда были привязаны к определенным частям экрана, и единственной формой управления была возможность поместить их в папку. Все это меняется с iOS 18, поскольку Apple заявляет, что "пользователи теперь могут размещать приложения и виджеты в любом свободном пространстве на главном экране, в том числе размещать их прямо над док-станцией для быстрого доступа или идеального оформления обоев". Можно будет даже применить эффект оттенка к значкам приложений, чтобы они лучше соответствовали обоям.

Центр управления теперь станет более гибким. Он был переработан, чтобы пользователям было проще получить доступ к наиболее важным элементам управления. Более того, теперь можно будет выбирать расположение элементов управления и то, как они будут отображаться на экране. Поддержка сторонних приложений также будет включена в эту новую версию Центра управления.

Наконец на экране блокировки появятся новые возможности настройки. Большим изменением является возможность заменить или даже полностью удалить элементы управления, которые появляются в нижней части экрана, которые на данный момент ограничены только элементами управления фонариком и камерой. Пользователи iPhone 15 Pro и Pro Max получают дополнительные возможности благодаря использованию кнопки "Действие" для вызова галереи элементов управления.

Приятно видеть, что Apple предоставляет пользователям немного больше свободы в использовании своих устройств. Пользователи, которые хотят начать настройку как можно скорее, могут сделать это, зарегистрировавшись в программе бета-тестирования iOS, просто будьте готовы иметь дело со всем, что это повлечет за собой.