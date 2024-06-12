Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
iOS 18 обеспечивает Android-подобную настройку для iPhone
Новая операционная система Apple включает в себя опции настройки домашнего экрана, аналогичные тем, что используются на устройствах Android.

Главный экран, экран блокировки и Центр управления можно будет настроить по своему усмотрению.

реклама

Значки приложений на главном экране всегда были привязаны к определенным частям экрана, и единственной формой управления была возможность поместить их в папку. Все это меняется с iOS 18, поскольку Apple заявляет, что "пользователи теперь могут размещать приложения и виджеты в любом свободном пространстве на главном экране, в том числе размещать их прямо над док-станцией для быстрого доступа или идеального оформления обоев". Можно будет даже применить эффект оттенка к значкам приложений, чтобы они лучше соответствовали обоям.

Центр управления теперь станет более гибким. Он был переработан, чтобы пользователям было проще получить доступ к наиболее важным элементам управления. Более того, теперь можно будет выбирать расположение элементов управления и то, как они будут отображаться на экране. Поддержка сторонних приложений также будет включена в эту новую версию Центра управления.

Наконец на экране блокировки появятся новые возможности настройки. Большим изменением является возможность заменить или даже полностью удалить элементы управления, которые появляются в нижней части экрана, которые на данный момент ограничены только элементами управления фонариком и камерой. Пользователи iPhone 15 Pro и Pro Max получают дополнительные возможности благодаря использованию кнопки "Действие" для вызова галереи элементов управления.

Приятно видеть, что Apple предоставляет пользователям немного больше свободы в использовании своих устройств. Пользователи, которые хотят начать настройку как можно скорее, могут сделать это, зарегистрировавшись в программе бета-тестирования iOS, просто будьте готовы иметь дело со всем, что это повлечет за собой.

#apple #iphone #ios 18
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
12
Xiaomi назвала смартфоны, которые получат Android 16, Android 17 и Android 18 на базе HyperOS
10
Российский дрон сразился с бронированной версией «Бабы-Яги» ВСУ и вышел из борьбы победителем
1
Reuters: Во время полёта к МКС на космическом корабле Starliner произошли четыре утечки гелия
2
В России налажено серийное производство твердосплавного режущего инструмента для нужд машиностроения
19
Показан новый трейлер игры STALKER 2
1
Asia Times: Для военных РФ американский танк Abrams представляет весьма лёгкую цель
+
Создатель Telegram объяснил, почему он пользуется телефоном Samsung за 170 евро
2
ВКС России получили партию учебно-боевых самолётов Як-130
3
Рособоронэкспорт проведёт презентацию отечественных боевых вертолетов на форуме Helirussia 2024
+
Складной iPhone появится раньше, чем ожидалось и не будет похож на Galaxy Z Fold 5
+
Завершился финальный коммерческий полет космоплана VSS Unity
1
На выставке HeliRussia-2024 показали первый белорусский ударный дрон Hunter с ракетами и пулемётом
+
Почему выборы в Европе ничего не изменят, а антироссийский курс Европарламента станет ещё жёстче
1
На фоне презентации новой гиперзвуковой ракеты хуситы пообещали продолжать атаки на АУГ ВМС США
5
Китайские 5-нм чипы окажутся в десять раз дороже выпущенных на Тайване
7
Инженерный образец AMD Ryzen 5 9600X работает на частоте 5,7 ГГц на всех ядрах
10
Раскрыты подробности о мобильных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50
+
SpaceX планирует строить каждый день по ракете Starship
4
Швейцарские ученые создали первый в мире суперлазер на маленьком чипе
+

Популярные статьи

Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
172
"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
8
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
55
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
19
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
22
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфлагман AMD в играх
5
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
9
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
3
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
3

Сейчас обсуждают

VAKT
01:02
Ух тыж ! В Верхоянске "самая высокая -56,33° C" (с) ты там ничего не попутал ? Не ? ПыСы очевидно, что ты .... неграмотен, раз такое уг допускаешь
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
VAKT
00:58
О, прибежал защитничек - второй аккаунт или просто так, по слабоумию ?
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
Dzhereli
00:18
В реале и половины нет чего преподносит говно rtx
Моддер показал игру Cyberpunk 2077 в 8K с трассировкой лучей, которую сложно отличить от реальности
Dr.Dev
00:17
Статья — безграмотная копипаста из американского источника (это заметно по превалированию градусов Фаренгейта и милям). Во второй половине текста постоянно путаются значения в градусах Фаренгейта и Це...
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
vl
00:06
GTX 960 хороша, но 3060 лучше )
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
dmitry07
23:50
Действительно странная новость, учитывая, что американцы собираются или уже ввели конские пошлины на китайские авто.
Китайские автопроизводители планируют уйти с рынка РФ из-за боязни попасть под новые американские санкции
REY_B_
23:40
Кучно пошло...... Кто следующий?
Вице-президент Малави, еще 9 человек погибли в авиакатастрофе
REY_B_
23:39
Да как бы их в России и на Украине собирают все, кому только не лень. Но США нужен распил....
Минобороны Финляндии: Российский военный самолёт нарушил воздушное пространство страны
REY_B_
23:38
Бесполезно. Сила США в долларовой глобализации, а ей по любому конец. Который сами США и ускоряют.
США лихорадочно суетятся пытаясь догнать Россию и Китай в гиперзвуковой гонке — Asia Times
Yilec
23:37
Мда, оч сложно отличить от реальности. Ведь в реальности, когда кусты шевелятся, то тени под ними всегда статичные. Как будто ветра никакого нет. 🤡
Моддер показал игру Cyberpunk 2077 в 8K с трассировкой лучей, которую сложно отличить от реальности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем