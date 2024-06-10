Однако видеокарта по-прежнему не может конкурировать с Nvidia и AMD.

На рынке настольных видеокарт во всем мире доминируют Nvidia и AMD, в то время как Intel в настоящее время пытается закрепиться в этом сегменте. Для сравнения, ситуация на китайском рынке иная: там есть и другие производители чипов, которые предлагают настольные видеокарты, чтобы страна могла стать более независимой от западного оборудования. Особый ажиотаж вызвала компания Moore Threads своим МТТ S80, представленным в ноябре 2022 года. Эта видеокарта имеет 4096 шейдерных блока производства SMIC по 12-нм техпроцессу и память GDDR6 объемом 16 ГБ.

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Несмотря на большой объем памяти и множество шейдерных блоков, MTT S80 едва ли мог соответствовать современному оборудованию на момент своего выпуска: он не мог обойти даже GTX 1050. Тест проведенный в июне прошлого года, в котором MTT S80 сравнивался с GeForce GTX 1050 Ti, также явно оказался в пользу Nvidia. Но компания Moore Threads не сдается и постоянно работает над новыми графическими драйверами, некоторые из которых значительно улучшают производительность.

Конечно настоящих чудес не бывает: как и Intel, Moore Threads просто работала над достижением вычислительной эффективности, аналогичной эффективности AMD и Nvidia. Текущий тест проведенный IT Home, показывает, что это определенно дает результаты. Производительность MTT S80 сравнивалась с текущим драйвером 260.70 и драйвером 230.40.2, выпущенным в октябре прошлого года.

Прогресс достигнутый с тех пор с новыми драйверами заметен в 3D Mark: вместо 4350 баллов теперь в Fire Strike 8617 баллов. Аналогичная ситуация и в Fire Strike Extreme: набрано 4457 очков вместо 2425. В то же время в некоторых играх также наблюдается значительный прирост производительности - например в Counter Strike 2 графический процессор теперь предположительно работает на 60–70 процентов быстрее.

Однако эта модель все еще далека от производительности видеокарт, доступных в настоящее время на мировом рынке. Например в Shadow of the Tomb Raider достигается только 32–35 кадров в секунду при разрешении 1080p и средней детализации. Таким образом Moore Threads придется много работать над разработкой драйверов для улучшения поддержки. В то же время аппаратное обеспечение, также является областью, где деятельность компании вероятно замедляется из-за более медленного прогресса в разработках SMIC.