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Niko4123
Редактор Google Photos Magic теперь доступен на большем количестве телефонов Android и iPhone
Технологический гигант заявляет, что постепенно внедряет Google Photos Magic на телефоны Pixel 6 и 7, другие телефоны Android и даже iPhone.

По данным Google, Magic Editor позволяет пользователям вносить сложные изменения, не имея навыков редактирования профессионального уровня. Это можно сделать, воспользовавшись сочетанием методов искусственного интеллекта, включая генеративный искусственный интеллект. Google отмечает, что сделать идеальный снимок сложно. Однако с помощью Magic Editor пользователи смогут легко настраивать изображение, например перемещая человека на фотографии, чтобы лучше кадрировать объект, или, как показано на видео ниже, перемещая объект или человека в другое место на изображении, чтобы придать ему более выразительный вид.

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Magic Editor также позволит пользователям менять фон, включая небо, которое можно изменить с помощью таких предустановок, как "Golden Hour" или "Stylized". После внесения выбранного редактирования и появления конечного продукта возникает небольшая задержка, поскольку редактору Magic Editor требуется время для обработки изменений.

Хотя Magic Editor можно будет бесплатно использовать на устройствах Pixel, владельцы других телефонов Android и устройств iOS смогут сохранять не более 10 отредактированных фотографий в месяц. Если владельцы этих устройств хотят неограниченное сохранение с помощью Magic Editor, им придется подписаться на план облачного хранилища объемом 2 ТБ от Google One (9,99 долларов в месяц).

На момент написания этой статьи мы еще не видели Magic Editor на Samsung Galaxy S23 Ultra или iPhone 15 Pro. Это неудивительно, поскольку внедрение займет некоторое время, чтобы охватить все телефоны, соответствующие требованиям. По данным Google требования заключаются в том, что устройство должно иметь 64-битный чипсет с объемом оперативной памяти не менее 4 ГБ и работать под управлением Android 8.0 и более поздних версий (без упоминания о том, какая версия iOS потребуется).

#android #iphone #magic editor
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