Компания Patriot Memory использует Computex как возможность продемонстрировать некоторые из самых быстрых компонентов, доступных на данный момент в её линейке продуктов.

Серия памяти Viper Xtreme 5 DDR5 компании обеспечивает очень высокую производительность. Патриот утверждает, что эта память может развивать скорость до 8200 МТ/с, а при некотором разгоне ее можно поднять до 11500 МТ/с. Также ведется сотрудничество с MSI для создания серии Viper Xtreme DDR5 MPOWER, которая предназначена для геймеров благодаря RGB и будет доступна с емкостью до 48 ГБ.

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Ключевым компонентом этого сотрудничества является утилита EZ Dashboard от MSI, которая позволяет пользователям устанавливать точные тайминги и контролировать напряжение. Более того, есть кое-что и для энтузиастов - встроенная технология ECC, которая по словам компании "обеспечивает целостность данных даже в экстремальных условиях, что делает ее лучшим выбором для энтузиастов".

Viper PV573 - флагманское предложение Patriot Memory для пользователей, которым требуется быстрое решение для хранения данных. Компания утверждает, что этот твердотельный накопитель Gen5 NVMe способен развивать скорость последовательного чтения до 14000 МБ/с и скорость записи до 12000 МБ/с. Viper PV573 оснащен NAND со скоростью 2400 МТ/с и обеспечивает максимальную емкость 4 ТБ.

Пользователи, которым требуется больше места для хранения, могут выбрать Viper PD573, который также представляет собой твердотельный накопитель пятого поколения, но без DRAM, который может обеспечить емкость до 16 ТБ.