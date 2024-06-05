Генеральный директор Arm Рене Хаас уверен, что чипы, основанные на разработках компании, произведут фурор на рынке ПК, который в настоящее время почти полностью принадлежит Intel и AMD.

Самым заметным успехом компании на рынке ноутбуков и настольных компьютеров на сегодняшний день являются чипы Apple серии M.



В интервью агентству Reuters Хаас заявил, что "доля Arm на рынке ПК с Windows в ближайшие пять лет может превысить 50%". Причиной такого прогноза являются усилия, предпринимаемые в настоящее время Qualcomm и Microsoft.



Обе компании активно продвигают новую кампанию Copilot+, в которой чипы Snapdragon X использующие разработки Arm, станут основой целой волны будущих ноутбуков. В рамках своих усилий компания даже использовала слоган "ПК возрождается", означающий, что это может стать началом кардинальных перемен, благодаря которым компания Haas чувствует себя так уверенно.

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Однако это выходит за рамки аппаратного обеспечения. Windows и Qualcomm прилагают усилия, необходимые для привлечения разработчиков программного обеспечения с помощью комплектов разработки и инструментов. Конечно, Intel и AMD обратили внимание на присутствие Arm на рынке ПК и у них будут свои собственные предложения, чтобы противостоять этому.