Он оснащен AR-очками с автоматическим затемнением и создан для пространственного использования ИИ.

Ноутбук Spacetop с дополненной реальностью (AR) впервые появился в прошлом году после почти трёх лет разработки. Команда разработавшая Spacetop, состояла из ветеранов Apple, Microsoft и Magic Leap. Проведя около года в раннем доступе, компания теперь готова сделать его доступным для широких масс. Sightful называет самым большим преимуществом AR-ноутбука "почти бесконечное рабочее пространство для повышения производительности и творчества где угодно".

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Некоторые дополнительные преимущества, которые компания отмечает, заключаются в том, что устройство спроектировано для портативности (в конце концов это своего рода ноутбук), оно стильное и удобное в использовании, имеет расширенную производительность, оснащено AR-очками с автоматическим затемнением и создано для пространственного использования ИИ.





"Мы представили Spacetop, чтобы освободить людей от ограничений времени и пространства, поскольку мы не считаем, что люди должны застревать на 14-дюймовых экранах", отметил Тамир Берлинер, генеральный директор и соучредитель Sightful. "Мы твердо верим в силу AR-очков как первого шага. Физическая реальность всегда была ограничивающим фактором - громоздкие, неудобные гарнитуры, ограниченная батарея и вычислительная мощность, а также мир, который еще не создан для повседневной AR. Вот почему мы сотрудничаем с ведущими мировыми компаниями, чтобы создать самый восхитительный продукт и то, что мы считаем лучшим в мире ноутбуком".

Характеристики Spacetop G1 улучшились с момента его первого анонса, начиная с модифицированной версии очков дополненной реальности Xreal Air 2 Pro. Другие характеристики включают 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и твердотельный накопитель емкостью 128 ГБ. Он оснащен чипом Qualcomm QCS8550, который обеспечивает вычислительную мощность 48TOPS.

Spacetop G1 является частью более широкой сети компаний, которые добавили к ноутбуку либо аппаратное обеспечение, либо железо, например, Qualcomm, Wistron и XREAL. Любой, кто заинтересован в предварительном заказе устройства, должен будет зарезервировать его за 100 долларов на веб-сайте Sightful. В течение ограниченного времени на Spacetop G1 будет скидка 200 долларов, и возможность купить ноутбук за 1700 долларов. Ожидается, что поставки начнутся в октябре 2024 года.