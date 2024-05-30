В рамках постоянных усилий по внедрению искусственного интеллекта, Google внедряет своего чат-бота Gemini (ранее Bard) и несколько инструментов искусственного интеллекта.

Google продвигает новые встроенные функции искусственного интеллекта на ноутбуках Chromebook Plus, такие как "Помоги мне написать", которая предлагает в один клик изменить стиль написанного текста или создать текст с нуля.

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Еще одна функция на базе искусственного интеллекта - это редактор Magic Editor в Google Photos, который по словам Google появится исключительно на Chromebook Plus.

"Выберите фотографию для редактирования в приложении Google Photos и просто нажмите кнопку "Magic Editor", чтобы начать. Коснитесь или обведите объект, который хотите отредактировать, удерживайте и перетащите, чтобы изменить положение, или сведите пальцы, чтобы изменить его размер. Вы также можете использовать контекстные предложения по улучшению освещения и фона, переосмысление вашей фотографии с помощью нескольких простых кликов", сообщает Google.

Что касается Gemini, то он теперь доступен сразу на главном экране Chromebook Plus.