Qualcomm делает все возможное для своих чипов Snapdragon X, выпустив Snapdragon Dev Kit для Windows, а также внедрив Qualcomm AI Hub на компьютеры с новым процессором.

Компания надеется, что с помощью этих двух шагов она сможет привлечь на свою сторону производителей программного обеспечения с помощью этих двух новых дополнений к своей экосистеме.

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Snapdragon Dev Kit для Windows включает в себя собственную цепочку инструментов включающую VSCode, а также библиотеки, платформы и среды выполнения, которые призваны упростить для разработчиков перекомпиляцию приложений для Snapdragon. Qualcomm заявляет, что эти комплекты для разработки будут поставляться с версией Developer Edition процессора Snapdragon X Elite. Более того, он будет иметь порты и форм-фактор, наиболее подходящие для опытно-конструкторских работ. Эти комплекты уже доступны для предварительного заказа, а в розничной продаже они появятся 18 июня и будут стоить 899,99 долларов.

Qualcomm также предоставляет Qualcomm AI Hub разработчикам, желающим перенести свои приложения на чипы серии Snapdragon X, особенно для тех, кто работает с приложениями на основе искусственного интеллекта. AI Hub может стать универсальным центром для разработчиков, поскольку он предоставит доступ к множеству предварительно оптимизированных моделей ИИ для разработчиков, которые в них нуждаются. Qualcomm заявляет, что разработчики также смогут легко тестировать и проверять свои модели на устройствах, размещенных в облаке.

AI Hub также позволит разработчикам использовать свои собственные модели ИИ, которые могут работать на устройствах Snapdragon X, и будет поддерживать такие платформы, как TensorFlow, Pytorch и ONNX. Компания заявляет, что "стремится предоставить разработчикам инструменты и ресурсы, необходимые для раскрытия всего потенциала генеративного искусственного интеллекта на устройствах".

Одной из самых больших проблем с устройствами Windows на базе ARM является отсутствие поддержки со стороны производителей программного обеспечения. Надеемся, что с Snapdragon X и этими инициативами дела пойдут иначе.