15 мая Министерство юстиции США представило обвинительное заключение против 24-летнего Антона Перайра-Буэно и 28-летнего Джеймса Пепера-Буэно.

15 мая Министерство юстиции США объявило обвинительное заключение против 24-летнего Антона Перайра-Буэно и 28-летнего Джеймса Пепера-Буэно. Паре были предъявлены в электронном мошенничестве, и им грозит до 20 лет тюремного заключения.

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Заместитель генерального прокурора Лиза Монако раскрыла детали схемы братьев Перайр-Буэно, заявив, что они "украли 25 миллионов долларов в криптовалюте Ethereum с помощью технологически сложной и передовой схемы, которую они разрабатывали месяцами и реализовали за секунды".

Это включало в себя "манипулирование и вмешательство в процесс и протоколы, с помощью которых транзакции проверяются и добавляются в блокчейн Ethereum", получили доступ к частным транзакциям и скрылись с криптовалютой, которую они затем попытались спрятать. Этот пункт включал в себя "многочисленные шаги по сокрытию их личностей и закладке основы для сокрытия украденных доходов, в том числе путем создания подставных компаний и использования нескольких частных криптовалютных адресов и иностранных криптовалютных бирж".

Прокуроры Министерства юстиции и агенты налоговой службы смогли просто "проследить за деньгами" и в конечном итоге положить конец всей операции. Хотя из уведомления неясно, смогли ли жертвы вернуть свои средства, объяснение того, куда пошли средства, предполагает, что это вполне возможно. Нам придется посмотреть, чем все это закончится в суде.