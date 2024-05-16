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Niko4123
Apple и Google объединяются для защиты от слежки на iOS и Android
AirTags и другие инструменты отслеживания имущества чрезвычайно полезны для отслеживания ваших вещей, где бы они ни находились.

Однако с другой стороны скрытые трекеры также вызывают беспокойство: преступники учатся использовать Apple AirTags для маркировки транспортных средств, которые впоследствии можно отследить и украсть. К счастью, и Apple, и Google объединяются, чтобы помочь решить эту и другие проблемы, которые могут возникнуть из-за того, что преступники прячут трекеры в ваших вещах.

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В прошлом году Apple и Google создали отраслевую спецификацию под названием DULT, или "Обнаружение нежелательных трекеров местоположения", которая может предупреждать пользователей iOS или Android о неизвестных устройствах слежения Bluetooth. Теперь эта функция интегрирована в iOS 17.5, а также на устройствах Android 6.0+. Благодаря этому обновлению пользователи могут время от времени видеть уведомления с надписью: "Неизвестное устройство слежения Bluetooth находится поблизости и путешествует с вами".

Хотя возможно, что трекер находится на предмете, который пользователь одолжил, или на другом человеке, путешествующем с вами, эта новая система все равно должна давать некоторое спокойствие. Если вы получили одно из этих предупреждений и не знаете о каких-либо трекерах поблизости, вы можете просмотреть идентификатор трекера, воспроизвести звук на трекере, чтобы его найти, и просмотреть инструкции по отключению трекера. Однако это может работать не для всех тегов отслеживания, поскольку "производители тегов Bluetooth, включая Chipolo, eufy, Jio, Motorola и Pebblebee, пообещали, что будущие теги будут совместимы".

Несмотря на опасения по поводу трекеров, важно помнить, что эти устройства по-прежнему могут быть полезными инструментами для отслеживания вашего багажа, потерянного домашнего животного или даже вашего автомобиля.

#apple #google #геолокация
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