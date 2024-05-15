AMD выводит свои процессоры серии Ryzen 8000F на рынок США.

Ryzen 7 8700F представляет собой 8-ядерный/16-поточный чип с базовой тактовой частотой 4,1 ГГц, максимальной тактовой частотой 5 ГГц, 8 МБ кэш-памяти L2 и 16 МБ кэш-памяти L3 (всего 24 МБ), а также TDP по умолчанию 65 Вт (настраивается в диапазоне 45–65 Вт).

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Ryzen 5 8400F имеет 6-ядерную/12-поточную конфигурацию, базовую тактовую частоту 4,2 ГГц, максимальную тактовую частоту 4,7 ГГц, ту же конфигурацию кэша и тот же диапазон TDP.

Оба процессора основаны на архитектуре AMD Zen 4 последнего поколения со встроенным нейронным процессором (NPU) для задач искусственного интеллекта. Приведенный выше слайд немного странный, поскольку на нем указана графика RDNA 3, но AMD имеет в виду использование дискретной видеокарты, в частности, графического процессора серии Radeon RX 7000, для реализации всех возможностей искусственного интеллекта чипа.

Характеристики в целом аналогичны Ryzen 7 8700G (8C/16T, от 4,2 до 5,1 ГГц) и Ryzen 5 8600G (6C/12T, от 4,3 до 5 ГГц). По сути это разница в тактовой частоте в 100 МГц и конечно же отсутствие встроенной графики.

На одном из слайдов AMD сравнивает игровую производительность Ryzen 5 8400F с процессором Intel Core i5-13400F, у которого также отсутствует iGPU. Согласно собственным тестам AMD, оба процессора предлагают одинаковую производительность, причем Ryzen 5 8400F имеет небольшое преимущество в таких играх, как Watch Dogs Legion, Red Dead Redemption 2 и некоторых других играх. Неясно какой графический процессор AMD использовала для получения этих результатов и какие настройки (предположительно 1080p).

На последнем слайде, опубликованном в X/Twitter, сравнивается Ryzen 7 8700F с Intel Core i5-14400F как в играх, так и в различных приложениях, таких как Blender и WinRAR. На этот раз AMD демонстрирует более существенное преимущество в производительности своего оборудования, включая преимущество в таких играх, как War Thunder и The Division 2, а также более значительный прирост в приложениях для творчества и повышения производительности.

В раннем списке на Amazon (который уже неактивен и заархивирован через Wayback Machine) цена Ryzen 7 8700F составляла 299,99 долларов, тогда как предполагалось, что рекомендуемая розничная цена Ryzen 5 8400F составит 189,99 долларов. Посмотрим, сохранятся ли эти цены. Для сравнения: Intel Core i5-14400F продается на Amazon за 199,98 долларов, а Core i5-13400F в настоящее время продается на Amazon за 185,99 долларов.