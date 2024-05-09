Новое заявление Intel по этому вопросу - это прежде всего объяснение того, как избежать проблем со стабильностью.

Это включает в себя совет пользователям не использовать новые настройки "Базового профиля Intel", добавленные с недавними обновлениями BIOS для многих материнских плат Z790. Intel заявляет, что эти настройки "похоже основаны на рекомендациях по подаче питания, ранее предоставленных Intel производителям", но на самом деле не объясняет, почему она не рекомендует их использовать.

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Однако мы можем сделать вывод почему: это потому, что эти настройки могут снизить производительность как в многоядерных рабочих нагрузках, так и в играх, причем, вполне возможно падение производительности более чем на 10%. Хуже того, некоторые из этих профилей, похоже, устанавливают чрезвычайно высокие напряжения ядра. Это также гарантированно сократит срок службы вашего процессора.

Intel рекомендует так называемые "Настройки Intel по умолчанию", и это по сути те же настройки, которыми Falcon Northwest поделилась с нами в рамках своего первоначального расследования этой проблемы. Это те же рекомендуемые настройки в которых говорилось: высокопроизводительные процессоры "K" имеют ограничение мощности 253 Вт, а процессоры "KS" - 320 Вт. Intel заявляет, что пользователи должны "использовать профиль максимальной мощности, совместимый с их материнской платой".

Очевидно, это сделано для того, чтобы пользователи получили ту производительность, которую они ожидали от своего процессора, но конечный результат все равно может не совпадать с тем, что пользователи видят в обзорах. Это связано с тем, что большинство материнских плат Z790 автоматически меняют параметр "ICCMAX Unlimited" при установке процессора серии K или KS. В конечном итоге это и есть проблема, лежащая в основе сбоев: напряжение процессора не масштабируется в зависимости от потребляемой мощности таким образом, чтобы учитывать тепловую нагрузку, что приводит к недостаточному напряжению и, следовательно к сбою.

В этих неудачах легко обвинить производителей материнских плат. В конце концов именно прошивка материнской платы настраивает эти значения. Однако мы действительно считаем, что именно Intel должна нести ответственность за эти проблемы. Обратите внимание, что нигде в своем заявлении Intel не использует термин "требуется" или "обязателен". Intel не требует от производителей материнских плат введения разумных ограничений мощности для своих высокопроизводительных процессоров, желая, чтобы пользователи получали максимальную производительность, и именно поэтому случилось то, что случилось.

Если у вас возникли проблемы с процессором Intel даже после установки этих рекомендуемых значений, вам вероятно следует обратиться в Intel для замены. Не было никаких веских доказательств того, что процессоры активно деградируют при настройках по умолчанию, но это беспокоит многих пользователей, и учитывая, что самые старые процессоры Raptor Lake все еще должны находиться на гарантии, мы ожидаем, что Intel сделает все правильно. Просто проверьте настройки ограничения мощности вашей материнской платы, когда приобретете новый чип.