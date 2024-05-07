Джефф Пу, аналитик Haitong International Securities, разослал клиентам отчет, в котором среди прочего говорится, что 20,3-дюймовое складное устройство Apple появится в следующем году, а складной iPhone запланирован на 2026 год.

Отчет Пу совпадает с мнением многих аналитиков и журналистов, которые единогласно заявляют, что складные устройства Apple обязательно появятся. Главный корреспондент Bloomberg по Apple Марк Гурман заявил, что Apple "изучает складной гибрид MacBook/iPad с двумя экранами", в то время как Росс Янг, генеральный директор по цепочке поставок дисплеев упомянул, что 20-дюймовый складной Apple выйдет либо в 2026 или 2027 году.

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По словам Пу, Купертино изучает два размера дисплея для складных iPhone: 7,9-дюймовый или 8,3-дюймовый. По какой-то причине слухи о фотографиях/рендерах, опубликованных в некоторых новостных агентствах, заставляют читателей поверить, что этот складной iPhone будет телефоном-раскладушкой, но такие размеры экрана не имеют абсолютно никакого смысла, за исключением складных телефонов, таких как OnePlus Open и Google Pixel Fold. Для справки, размеры внутренних экранов нынешних раскладушек ниже 7-дюймового диапазона (6,7 дюйма у Samsung Galaxy Z Flip 5, 6,8 дюйма у Oppo Find N3 Flip и 6,9 дюйма у Moto Razr).

График выпуска складных планшетов Apple на 2025 и 2026 годы выглядит очень агрессивно, даже если на данный момент это всего лишь слухи. Тем не менее Apple может внести уникальный вклад в развитие технологий.