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Niko4123
NVIDIA предлагает использовать GPU GeForce RTX, если вам нужен ПК премиум-класса с ИИ
Та же самая архитектура, которая позволяет графическому процессору заполнять миллионы полигонов в секунду, позволяет ускорителям искусственного интеллекта обрабатывать входные токены с высокой скоростью.

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Таким образом, мощный графический процессор может справиться с тяжелыми рабочими нагрузками искусственного интеллекта, с которыми не справится NPU, включенный в новейшие процессоры. По данным NVIDIA, эти компоненты могут обрабатывать только 10–45 TOPS (триллионов операций в секунду) обработки ИИ, что ограничивает качество и скорость результатов ИИ. С другой стороны NVIDIA GeForce RTX 4090 способна развивать скорость до 1300 TOPS.

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NVIDIA начала этот маркетинговый ход на мероприятии под названием "NVIDIA RTX для Windows AI", которое может стать предварительным обзором основного выступления генерального директора Дженсена Хуанга на мероприятии Computex в следующем месяце. Компьютеры со встроенными NPU только начинают появляться, и даже когда они станут более распространенными, NVIDIA утверждает, что вы не захотите использовать их для локальной обработки ИИ.

В докладе было приведено несколько примеров того, как ПК под управлением NVIDIA RTX может обогнать даже самые мощные NPU. Работа по созданию изображения Stable Diffusion, которая занимает у специального чипа Apple M3 более минуты, может быть выполнена на RTX 4090 всего за несколько секунд. Такие задачи, как генерация видео и шумоподавление 3D, даже невозможны с помощью NPU, и вы получаете лучшие результаты по всем направлениям при масштабировании контента с помощью RTX.

Если у вас нет некоторых знаний в области программирования, инструментов искусственного интеллекта работающих локально, по-прежнему очень мало - даже в системах с NPU и графическими процессорами RTX данные обычно экспортируются в облако, где мощные серверы могут выполнять тяжелую работу.

Продвижение RTX как платформы искусственного интеллекта премиум-класса может указывать на то, что компания планирует предоставить больше возможностей искусственного интеллекта на устройствах. Действительно, компания только что представила ChatRTX, который может запускать генеративный искусственный интеллект на графических процессорах NVIDIA, не обращаясь к облачному сервису.

Если у вас есть карта RTX для игр, возможно, вскоре вы получите от нее еще большую выгоду.

#nvidia #geforce rtx #искуственный интелект
2
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NVIDIA GeForce RTX 4090 может взломать ваши пароли за считанные минуты
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