Они также оснащены многопозиционными подлокотниками и возможностью наклона от 90 до 180 градусов.

Компания заявляет, что новые игровые кресла созданы для обеспечения комфорта и индивидуальности. Обе модели оснащены регулируемой высотой сиденья, наклоном спинки и адаптируемыми подлокотниками, что позволяет использовать любой стиль как во время игры, так и во время отдыха.

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Кампания заявляет, что технология COOL-IN от Cooler Master обеспечивает температуру охлаждения на 1-2 градуса Цельсия ниже, чем обычное игровое кресло. Его цель - повысить общий комфорт за счет уменьшения теплообмена и понижения влажности.

Технология обеспечивает охлаждение путем отвода горячего воздуха от тела и пропускания его через ткань COOL-IN, что помогает снизить температуру за счет подвода прохладного и сухого воздуха обратно на поверхность сиденья. Cooler Master утверждает, что это помогает снизить температуру тела, способствует испарению пота, конвекции тепла и делает тело более прохладным и сухим.

Еще одной особенностью технологии COOL-IN является то, что она устойчива к кошачьим когтям и отталкивает пыль. Это значительно облегчит защиту от грязи и царапин от кота.

Компания заявляет, что подвергла оба кресла строгим испытаниям на долговечность и убедилась, что оба с легкостью выдерживают повседневное использование. Производитель заявляет, что они способны выдержать до 30 000 последовательных испытаний по шкале Мартиндейла.

Дополнительную информацию об игровых креслах Cooler Master Caliber R3C и X2C можно найти на сайте компании. На данный момент ни возможность покупки, ни цена не указаны.