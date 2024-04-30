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Niko4123
Энтузиаст создал игру Fallout в стиле DND в Microsoft Excel
Как играть в Fallout в Microsoft Excel, пока ваш босс не видит

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Ранее в этом месяце ютубер "Dynamic Pear" опубликовал одноминутное видео под названием "Я создал ролевую игру, вдохновленную Fallout в EXCEL". В этом видео объясняется основная суть игры на основе электронных таблиц, которая включает в себя исследование карты, выполнение квестов и сражения. Также есть сопроводительная запись в блоге, в которой более подробно рассказывается об игре, объясняющая, что "сейчас 145-й год второй эпохи" и "жизнь в Мерсере неузнаваема по сравнению с той, что была раньше".

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В этой приключенческой игре вдохновленной Fallout, вы перемещаетесь по карте и выполняете квесты, сражаясь по пути с врагами, если вы включили эту функцию. Бой представляет собой упрощенную пошаговую систему в стиле DnD с инициативой определения порядка атаки, перемещение персонажей на "арене",  а также расчет урона на основе уровня брони и удачи юнита.

Если вы захотите поиграть в эту игру, Windows скорее всего по умолчанию заблокирует ее работу из-за мер безопасности, связанных с макросами в документах Office. Чтобы это исправить, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши файл в папке, перейти к свойствам и нажать "Разблокировать", после чего вы сможете играть. Была проведена некоторая комплексная проверка макросов, чтобы убедиться, что нет ничего подозрительного и ничего примечательного при быстром просмотре не нашли. 

#fallout #microsoft excel
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