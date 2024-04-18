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Niko4123
Мышь Logitech получила кнопку AI для доступа к ChatGPT одним щелчком мыши
Даже если вам не нужна новая мышь, вы все равно можете найти какую-нибудь полезность в новом инструменте искусственного интеллекта Logitech.

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Новый механизм перемещения указателя известен как Signature AI Edition M750. Это обычная Bluetooth-мышь с поддержкой более экономичного USB-ключа Bolt от Logitech. Она работает от одной батарейки типа АА, поэтому у нее нет порта для подзарядки или проводного подключения. Она может стать вашей за 50 долларов прямо сейчас, но даже энтузиастам искусственного интеллекта вероятно стоит подумать.

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На M750  кнопка AI находится сразу за колесиком прокрутки, где у большинства мышей Logitech уже есть кнопка для переключения режимов DPI, или какой-либо другой встроенной функции. M750 AI Edition просто перепрофилирует ее как специальный ярлык для AI. При нажатии на нее откроется новый блок подсказок Logi AI, который включен в последнюю версию программного обеспечения Logi Options+ для Windows и macOS 12+. Это другой подход, чем клавиши искусственного интеллекта, которые все обещают добавить на клавиатуры ноутбуков. Это откроет полный пользовательский интерфейс Copilot на базе ChatGPT, но подход Logitech гораздо более упрощен.

По словам Logitech, цель Prompt Builder - помочь людям получить доступ к ChatGPT, не прерывая рабочий процесс. Вы просто выделяете текст, нажимаете кнопку AI, а затем нажимаете кнопку, чтобы настроить подсказку. Есть несколько включенных сценариев, таких как перефразирование, ответ и создание электронного письма. Вы можете добавлять свои собственные сценарии в соответствии с вашими потребностями, а также есть раскрывающиеся списки для управления длиной и тоном ответа. Когда вы закончите с запросом, данные будут отправлены в ChatGPT, а ответ появится в новом окне.


Конструктор подсказок ChatGPT от Logitech не изобретает колесо искусственного интеллекта; это просто новый способ доступа к ChatGPT, и есть даже возможность войти в свою учетную запись OpenAI, чтобы получить доступ к своим премиум-функциям. На самом деле вам даже не понадобится M750, чтобы начать работу - если у вас есть мышь Logitech, которая подключается к Logi Options+ (серии Logitech MX, Ergo, Signature и Studio), вы можете назначить кнопку мыши на конструктор подсказок ИИ.


#мышь #logitech
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