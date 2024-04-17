Производитель электромобилей планирует уволить около 14 000 сотрудников.

Слухи о каком-то значительном сокращении штата в Tesla ходили уже несколько месяцев. На самом деле, признаки, ведущие к массовым увольнениям, были довольно очевидны. Ранее компания сократила объемы производства на своем заводе в Шанхае, потребовала от менеджеров определить ключевых членов команды, отменила ежегодные аттестации избранных сотрудников и прекратила некоторые выплаты акциями.

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Вчера Tesla официально сообщила сотрудникам, что "более 10%" ее сотрудников по всему миру будут уволены. В электронном письме генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что сокращение связано с излишними рабочими местами, возникшими в результате быстрого роста компании по производству электромобилей.

Tesla не раскрыла, какие команды и отделы больше всего пострадают от сокращений, а также точное количество сокращенных сотрудников. В настоящее время в компании работает около 140 000 сотрудников, поэтому ориентируемся на цифру около 14 000 человек. Примечательно, что два руководителя Tesla также больше не работают в компании, а именно старший вице-президент по силовым агрегатам и энергетике Дрю Баглино и председатель политики компании Tesla Рохан Патель.

Увольнение произошло после того, как компания и ее инвесторы длительное время не достигали поставленных целей. Среди прочего, прогнозы поставок Tesla в первом квартале упали впервые за четыре года. Несмотря на то, что компания по-прежнему ожидает прибыль в квартале на уровне около 50 центов на акцию, это далеко от 85 центов в первом квартале прошлого года. Более того, популярность электромобилей Tesla значительно упала в Китае, который в настоящее время является крупнейшим рынком электромобилей. Такие бренды, как BYD и Wuling продолжают насыщать мировой рынок свежими моделями в разных ценовых диапазонах, в то время как Tesla не спешит обновлять свою устаревшую линейку.