Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
OpenAI объявила об обновлении ChatGPT GPT-4 Turbo с некоторыми довольно существенными изменениями
По словам основателя OpenAI Сэма Альтмана, в последнем обновлении GPT4 Turbo теперь "значительно умнее и приятнее в использовании".

реклама

Хотя он и не уточнил, похоже, что Альтман в первую очередь говорит об изменениях в модели, которые сделали ее ответы при использовании в качестве чат-бота "более прямыми, менее многословными", для чего OpenAI приводит следующий пример:

реклама

Обновленная модель также получает более высокие оценки по большинству распространенных тестов искусственного интеллекта, включая тест вопросов и ответов Google-Proof для выпускников. Этот сложный набор данных был разработан для проверки способностей студентов LLM и включает в себя тест из 448 вопросов с несколькими вариантами ответов, вопросы которых распределены по всем научным областям. Вопросы разработаны экспертами в соответствующих областях, чтобы оценить не только то, насколько хорошо LLM могут отвечать на вопросы, но и насколько хорошо они могут контролироваться людьми. Этот тест является самым слабым тестом GPT-4, и новая версия улучшает его результат в этом тесте примерно с 35% до чуть менее 50%, что является отличным результатом в этом сложном тесте.

Другие тесты в которых наблюдаются улучшения, включают тест MATH, ориентированный на рассуждение, тест по математике для многоязычной начальной школы (MGSM) и тест дискретного рассуждения по абзацам (DROP). DROP является одним из самых требовательных тестов искусственного интеллекта, и GPT-4 Turbo уже была одной из лучших моделей в этом тесте, но новая версия улучшает ее результат в этом сложном тесте чуть более чем на 80%, помещая ее в число лучших моделей, достигшая таких высот. (Следующий лучший результат у Gemini 1.5 Turbo от Google - 78,9%).

Наряду с новой моделью, которая обновляет знания GPT-4, OpenAI также отмечает, что GPT-4 Turbo с Vision - модель, которая объединяет возможности анализа изображений. Теперь она общедоступна с использованием своего API. Запросы Vision теперь также могут использовать режим JSON и вызов функций, что делает их значительно более универсальными, чем раньше. В ветке Твиттера указанной выше, разработчики опубликовали множество впечатляющих примеров приложений, созданных с использованием этого API.

#openai #chatgpt gpt-4 turbo
+
Написать комментарий (0)
OpenAI расширяет доступ к GPT-4 Turbo, обещая "более прямые" ответы
ChatGPT «поумнел» с обновлением и вернул себе лидерство
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
30
Украинские ресурсы сообщают о взятии российской армией Богдановки
6
В России достроят автодорогу к тихоокеанским портам, которую строили 15 лет
2
Эксперт Криволап назвал три достоинства ракеты Х-69, поразившей Трипольскую ТЭС
1
«Хезболла» провела массированный обстрел Израиля ракетами РСЗО
+
Чем Radeon RX 7900 XTX лучше GeForce RTX 4090, и почему нормальному геймеру не нужен флагман NVIDIA
78
Иран запустил сверхзвуковые ракеты в направлении Израиля
+
Солнечные модули на крышах могут полностью обеспечить мировые потребности в электроэнергии
5
Нидерланды временно закрывают посольство в Иране из-за напряженности в регионе
1
Украинские военные корабли начнут действовать из базы в Портсмуте, Англия
7
ВСУ без западных поставок оружия придется отсупать, а Украина лишится земель до реки Днепр
+
Российская многоразовая ракета-носитель Амур-СПГ будет готова к старту в 2030 году
1
Новая гиперзвуковая ракета Mako будет запускаться с самолета F-35
5
Google Фото с ИИ теперь доступно всем устройствам на Android
1
НАСА показывает фото космического корабля, который доставит людей к Луне
3
Шольц назвал условия для возобновления переговоров с Путиным
7
Телефоны OnePlus и Oppo скоро оснастят ИИ
+
Власти США запретят гражданам пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»
1
Эксперты: Халвинг биткоина 2024 года будет отличаться от предыдущих
1
Западные страны отказываются отправлять на Украину свои системы ЗРК Patriot
2

Популярные статьи

Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
131
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
79
Краткий обзор трех посредственных фильмов ужасов, вышедших в 2023 году
2
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
76
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
133
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
18
Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой
23
Как спастись от летней жары — обзор способов
4
ChatGPT «поумнел» с обновлением и вернул себе лидерство
1

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
05:25
На твоих ссд при их заполнении свыше 30% скорость падает ниже жесткого диска, он переходит в многобитный режим, на некоторых ссд так вообще скорость как на медленной флешке, так как экономят, чтобы бо...
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
Егор Куликов
05:06
4К на средних, смотрится хуже, чем FHD на максималках)) Рассмешнил))
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
Денис Кузнецов
05:05
У меня в системе три по 2тб fury renegade. Лет пять как отказался от HDD. Статья пустышка типа облизывания видеокарт.
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
Eugene Koiner
04:57
всегда интересно что за библиотека видео такая у людей из сериалов и домашнего видео? В эпоху стримингов и облаков то. И почему террабайта СЛИШКОМ мало если AAA весят в среднем 100гб и кроме них ещё к...
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
:-) ПеРеЦ
04:48
Ну..да..Ну..да... Ни чего не дорожает... И доллар наверно по 20₽ ))) Были такие ...которые не верили что по 100₽ будет доллар ! Рубль давно на пол шестого... а Китайцы уже давно не дураки .. и если не...
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
Вячеслав Нилов
04:46
Вин 10 или 20, какая разница, лишь бы была доступна🤷‍♂️
В связи со скорым прекращением поддержки Windows 10, пользователям предлагают перейти на Windows 11
Миша Самарин
04:41
Ну да, техника то только в днс есть.. 1-1,5 тысячи за тб это норма для винчестера, а найти ссд на тераюайт за 5к это уже как выигрыш в лотерею, так что для ограниченного бюджета с целью хранить данные...
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
УдалЁн
04:40
Вы как будто вчера родились. На момент релиза, ВСЕ консоли были в дефиците. АМД наклепали огромное количество брака и эта отбраковка и поехала в облегчённую версию коробки. П.с. что майки что сони - ...
Xbox series S тянет абсолютно всё... медленно и на самое дно
УдалЁн
04:29
На полноразмерные клавиатуры со всеми клавишами вам не хватило тоже.
Xbox series S тянет абсолютно всё... медленно и на самое дно
УдалЁн
04:26
Список побольше. Обсер: Windows, Intel, NVIDIA Нализыванье: Эпл, АМД, Sony.
Xbox series S тянет абсолютно всё... медленно и на самое дно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем